    行政院將「不副署」眷改條例 黃帝穎：若藍白不敢倒閣將形成憲政慣例

    2026/02/06 09:58 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    

    立法院1月28日將三讀通過的「眷改條例」修正案咨文送達行政院，10天公佈期限週五屆滿，政院擬拍板「不副署」。對此，律師黃帝穎表示，閣揆不副署惡法若藍白不敢倒閣將形成憲政慣例。

    黃帝穎在臉書PO文表示，藍白強行通過「眷改條例」，涉掏空全民2000億元，拿人民納稅血汗錢圖利少數高房價社區，明顯是不公不義惡法，報載行政院將拍板「不覆議」也「不副署」，預計今天對外說明。這也是繼「財劃法」後，行政院「不副署」的第二例。

    黃帝穎指出，支持閣揆不副署惡法以守護民主憲政與社會正義，依據憲法增修條文，如果立法院不同意行政院長「不副署」惡法，應提出不信任案，藍白過半可輕易讓閣揆解職，負起政治責任，但如果藍白不敢倒閣、不敢面對新民意，就代表閣揆不副署惡法具「憲法正當性」，未來不副署惡法可形成憲政慣例。

    黃帝穎直言，藍白三大惡法比照前例不副署，藍白強行通過《衛星廣播電視法》、《黨產條例》及《立法院組織法》三大惡法，藍白個案修法企圖圖利特定媒體無照上架、強搶人民56億元圖利國民黨附隨組織救國團、為立委貪污助理費除罪，藍白踐踏立法程序正義、違反權力分立，更踩到社會正義的底線，閣揆均可比照前例不副署，惡法不生效，惡害就不會發生。

