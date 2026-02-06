少年槍手狂轟20多槍 何欣純宣誓「嚴肅面對台中灰色產業」

台中治安再亮紅燈，何欣純宣誓「嚴肅面對台中灰色產業」。（資料照）

台中太平區昨（5日）發生槍擊事件，年僅17歲的未成年槍手光天化日下狠開20多槍，台中治安再亮紅燈！民進黨台中市長參選人、立委何欣純對此強調，未來若入主市府，「會嚴肅且積極面對台中長期存在的灰色產業」，將透過市府與警方執法能量，「儘速、明快、嚴懲」遊走法律邊緣、甚至已涉及犯罪的「不法集團」，讓台中市民對於治安的恐懼不再蔓延。

何欣純說，昨日的槍擊事件發生在上午光天化日下，一連20多聲槍響，一個17歲少年持槍掃射，槍手竟未成年，令人震驚又痛心，台中治安再亮紅燈，不少人對少年槍枝如何取得、有沒有人教唆、是不是組織犯罪、幕後有藏鏡人等議論紛紛。

何欣純說，焦點不應只在孩子身上，期待警方能儘速釐清案情，將幕後一干不法勢力迅速偵辦，讓台中市民對於治安的恐懼不再蔓延。

何欣純另強調，未來若入主市府，會嚴肅且積極面對台中長期存在的「灰色產業」、遊走法律邊緣、甚至已涉及犯罪的「不法集團」，透過市府與警方執法能量，「儘速、明快、嚴懲」；她更要配合中央、與地方同心協力、跨部門聯手打擊，從源頭徹底切斷暴力滋生的臍帶。

