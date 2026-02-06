為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批1.25兆軍購特別預算是貪腐 蕭旭岑：美國政客不能代表「家長」

    2026/02/06 09:20 記者施曉光／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

    針對外傳立法院外交國防委員會的國民黨立委遭受美方施壓，已傾向要審查軍購特別條例，國民黨副主席蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時比喻指出，民進黨找一些想要有一些油水的「遠方親戚」（美國政客）來這邊恐嚇叫囂，但這些人不能代表「家長」（美國總統川普），川普昨天還與中國國家主席習近平在通話，他並質疑賴政府擬編列1.25兆軍購特別預算「很明顯是corruption（貪腐）！」

    蕭旭岑說，他可以理解藍營立委會有壓力，況且國民黨原本就要審查預算，只是因為賴政府不願意編列軍人加薪的相關預算，如今民眾黨已經提出版本軍購特別條例草案，國民黨可以考慮參考民眾黨的版本，大家嚴格逐年審視台灣到底需要多少軍購，而且國軍的裝備、士氣與訓練是否能相互配合。

    蕭旭岑表示，一些美國政客對台灣內政「說三道四」，「此風不可長！」對於主持人比喻民進黨找美國「家長」來打國民黨，他強調，民進黨找來的不是「家長」，只是一些「遠方親戚」，真正的「家長」是川普，昨天還在與習近平通電話，那些想要有一點油水的「遠方親戚」來這邊恐嚇叫囂，不能代表「家長」。

    蕭旭岑並指出，多位美方人士也曾經與他溝通，但他反問對方，美國是民主政府，都會尊重國會，為何來到台灣就不尊重國會？賴政府不願意增加軍人待遇，美國人是否應該細究賴政府是否真要國防？哪有只買武器，卻不提高軍人待遇？況且美國只賣台灣4000億的武器，賴政府為何要編1.25兆特別預算？「很明顯是corruption（貪腐）！」而且當他跟美國人這樣說時，對方都沒有話好說。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播