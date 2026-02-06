北市鼠輩橫行！吳靜怡轟柯、蔣兩任市長應道歉負責

台北市大安區驚傳漢他病毒死亡案例，後續不少民眾更指出，在多處公共空間目擊「大老鼠」，吳靜怡為此點名取消「滅鼠週」防疫措施的前台北市長柯文哲（圖左），以及沒有恢復滅鼠措施的蔣萬安（圖右），兩人皆難辭其咎。（資料照）

台北市大安區日前驚傳自民國89年以來首例漢他病毒死亡案例，後續不少民眾更指出，包含捷運、多處市區公共空間都目擊「大老鼠」，在社群引發熱議。媒體人吳靜怡為此點名取消「滅鼠週」防疫措施的前台北市長柯文哲，以及沒有恢復滅鼠措施的蔣萬安，兩人皆難辭其咎，她批評兩人應向市民道歉，並呼籲蔣萬安立即恢復滅鼠週，並直言「台北市不要這種驚嚇版的迪士尼好嗎？」

吳靜怡在臉書發文批評，漢他病毒再現台北，老翁喪命一案揭鼠患危機，柯蔣時代該誰負責？出來道歉！

吳靜怡表示，台北市大安區爆發漢他病毒症候群死亡案例，更是自2000年以來首起死亡個案！誰該為老翁的命負責？前市長柯文哲取消滅鼠週，還是現任市長蔣萬安延續疏失，導致鼠患氾濫？兩位市長，該出來道歉了吧？

吳靜怡指出，前市長郝龍斌時代每年10月推動「滅鼠週」，全市同步投藥、清消、宣導，成效有目共睹。然而，柯文哲任內取消這項政策，並刪減滅鼠預算，讓各行政區淪為各自為政，這種「省小錢賠大命」的短視決策，就根本就是自作聰明，如今果真釀成災禍！

吳靜怡批評柯文哲，「你取消防疫網的決定，導致今日危機，難道不該公開道歉？躲在軍購議題下搬弄是非，至今對於鼠患卻是不聞不問，幹過台北市長，對老翁的命無動於衷」。

吳靜怡也砲轟現任市長蔣萬安，上任3年卻未及時恢復滅鼠週或強化機制，市議員王欣儀等多位人士痛批，蔣萬安缺乏魄力，坐視漏洞擴大，等到出人命才動手補救，鼠患已蔓延北捷、市場、公園等公共空間。她也質疑蔣萬安，延續疏失的3年，難道不該站出來向市民道歉？台北市不要這種驚嚇版的迪士尼好嗎？

吳靜怡強調，柯文哲的取消是禍根，蔣萬安的延續是現況，兩人皆難辭其咎，年節將至，強烈呼籲蔣萬安立即恢復滅鼠週，挹注資源，建立通報系統，柯文哲雖卸任，但毫無羞恥之心，就像是射後不理的政客。

吳靜怡也批評，藍白在立法院持續阻擋中央總預算，若此刻台灣因為北市鼠患管理不當而大爆發，中央疾管署不需要錢嗎？簡直，包藏禍心。她也諷刺「蔣萬安只會想著去中國接近維尼，台北市他媽的到處都充滿米奇？」

