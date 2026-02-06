川習通話涉台灣議題 葉耀元：最大的隱憂還是在台灣內部

美國總統川普與中國國家主席習近平4日通電，談論台灣議題在內多項事務，引發各界關注。（美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平4日通電，談論台灣議題在內多項事務，引發各界關注。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文分享5點「現行美中關係的小常識」，直言目前的美中高峰會也都只是雞同鴨講，不會有任何共識，並提醒台灣最大的隱憂還是在台灣內部，沒有共識的社會才是台灣國安最大的問題。

葉耀元在臉書發文分享「現行美中關係的小常識」，他對此列出5點。首先是美中高峰會不管是透過實體會晤或是電話視訊的形式展開，都是有其必要性的。葉耀元說明，這跟美國總統是川普或是其他人，抑或是中國內政的變化都沒有關係，因為兩個強權在高度競爭的時候，至少要給其他中小型國家看到，雙方仍然願意用外交談話的方式來討論，並沒有打算採取全面衝突的態勢。這對全球經濟來說是個強心針，但這並不代表雙邊沒有在脫鉤，只是速率上的差異而已。

其二，葉耀元表示，一般來說，美中高峰會後的新聞稿越是高調的國家，表示他們越「需要」對方來幫助自己穩定軍心，或是強化自己的大內宣。而另一方通常只會打打外交辭令，講一下不著邊際沒有實質內容的話語。

葉耀元解釋，原因很簡單，因為這表示那個「高調」的國家需要靠另一個強權幫自己錯誤的政策與說詞來背書，以此繼續活在大內宣的假象裡面。由此觀之，就不難看出哪個國家真正需要另一個國家了吧。有所求的人才會高調，無所求的人就只是走過場而已。

其三，葉耀元表示，這種會議之後，中國外交部發言人跟新華社的報導一定會繼續提到中國反對美國對台軍售以及他們自己對台灣主權的宣稱。這些話語除了自嗨，沒有任何其他意義。他也諷刺「你看看美國官方的文字上，哪裡討論到中國這種畸形的言詞了呢？」

其四，葉耀元提到，現階段來說，每一次的美中高峰會都只是雞同鴨講，不會有任何共識。一邊想要確保自己的霸權，一邊想要搶奪對方的霸權身分，在這種核心利益完全相悖波的情況之下，這兩個國家怎麼可能會有交集？

其五，葉耀元強調，台灣如果願意跟美國站在同一邊，基本上就把每一次的美中高峰會變成當作一場戲來看就好。但因為台灣內部在美中之間關係的拿捏還有歧異，以及在野黨極力的操作親中抗美的愚蠢路線，所以我們仍然要小心川普會不會直接點名台灣這些親中的人士給台灣國家安全帶來的疑慮，甚至是習近平在會議上直接說他跟在野黨談好了什麼鬼條件之類的。他也指出，台灣最大的隱憂在台灣內部，而這種在美中競爭關係中，沒有共識的社會才是台灣國安最大的問題。

葉耀元在文末也直言，「我到今天仍然不懂某些人想要跟敵人眉來眼去的行為，希望這些人不要為了自己的利益而賣了台灣」。

