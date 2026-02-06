花蓮藍黨團告國防部「廢弛職務」 周軒：令人憤怒

花蓮縣議會國民黨團4日上午到花蓮地檢署加告國防部、原民會、交通部及衛福部，一共告發7名中央部會首長涉嫌廢弛職務、過失致死。（資料照）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災釀19死5失蹤，國民黨籍光復鄉長林清水因涉嫌虛報撤離人數被法院羈押，花蓮縣議會國民黨團接連提告內政部、國防部、原民會、交通部及衛福部等7名部會首長，政治工作者周軒質疑，發生災情當下，國軍弟兄天天在現場協助光復鄉救災，忙到沒有時間吃飯，忙到泡在水裡，國民黨花蓮縣議會黨團為了幫花蓮縣長徐榛蔚出氣，居然控告國防部「廢弛職務」，根本是「莫名其妙」！

周軒在臉書發文指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，離我們並沒有很遠。那時，除了全台灣的「鏟子超人」外，我們的國軍弟兄天天在現場，協助光復鄉救災，忙到沒有時間吃飯，忙到泡在水裡。

請繼續往下閱讀...

周軒質疑，結果國民黨花蓮縣議會黨團，為了幫花蓮縣長徐榛蔚出氣，居然控告國防部「廢弛職務」，這真的是非常令人憤怒的事情。

周軒批評，一個災情來的時候還跑去韓國的縣長，值得你們這樣子幫她護航嗎？他也直呼「莫名其妙」！對此其他網友也紛紛在發文底下留言砲轟「爛到沒救了」、「那些被沖走的軍車又是誰派的？當地頭蛇當到這麼囂張」、「到現在還在擁護那些人的花蓮人實在害人不淺」、「替國軍感到不值」、「可惡至極！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法