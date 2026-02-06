新北市長選舉黃國昌自稱3點贏李四川！四叉貓諷：自知其他全輸？

針對新北市長選舉，黃國昌（見圖）近日對媒體宣稱「有3點贏過李四川」，包含「有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨」。對此網紅四叉貓諷刺「所以黃國昌也自知其他全輸李四川？」（資料照）

國民黨新北市長人選遲未出爐，民眾黨則是徵召黨主席黃國昌參選新北市長。黃國昌近日對媒體宣稱「有3點贏過李四川」，包含「有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨」。對此網紅四叉貓諷刺「所以黃國昌也自知其他全輸李四川？」其他網友也質疑「選市長是為了對付民進黨？」、「原來他從政是為了私人恩怨」

四叉貓在臉書發文指出，黃國昌接受媒體專訪，聲稱有三點贏過李四川，包含「有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨」。四叉貓對此諷刺，「所以黃國昌也自知其他全輸李四川？」

四叉貓也質疑，「為什麼新北市需要選一個對付民進黨的市長？新北市2024選舉，民進黨的票佔34.8%，黃國昌是要對付這些人嗎？」

其他網友也紛紛在發文底下留言批評「不是贏在會養狗仔偷拍跟鬼叫咆哮嗎？」、「想考驗新北市民的智商」、「代表能拿出來的優點乏善可陳」、「把市長當立委幹，角色混亂」、「民眾選你是來打民進黨的嗎」，也有網友諷刺「大小聲最有活力、專與國家利益對著幹、管他手段對不對」。

