漢光42號8月登場維持10天9夜 7月大暖身首辦「聯合防禦操演」

圖為漢光41號演習，第五作戰區陸航部隊於台中地區執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業。（資料照，記者廖耀東攝）

國軍年度演訓流路與重大變革定案！國防部長顧立雄證實，今年度「漢光42號」實兵演習將於8月登場，並確定維持去年的「10天9夜」長度，聚焦「分散式指管」與「預想殲敵區作戰」等關鍵科目。為求慎重，國軍今年更將於7月首度舉行「聯合防禦操演」作為漢光演習前的「高規格大暖身」，採動態實兵方式驗證部隊行動矩陣，為8月的正式演習奠定基礎。

針對漢光42號的演習重點，顧立雄指出，演習全程將採取「實兵、實地、實裝、實況」方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。在科目設置上，將特別聚焦於分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能以及無人機防處與人力動員演練。值得注意的是，顧立雄特別提到，今年的漢光演習將結合縣市政府執行「2026城鎮韌性」科目，顯示國軍演訓將更深度結合民防與社會韌性機制。

為了讓漢光演習順利遂行，國軍今年在演訓流路上有重大革新，除了既有的立即戰備操演之外，軍方將依聯合作戰訓練週期，7月率先首辦「聯合防禦操演」。國防部說明，此操演以國軍聯合作戰計畫為核心，採「動態實兵操演」方式，重點在於驗證「支援」與「被支援」單位的行動矩陣，增加計畫成功公算。三軍部隊將依作戰進程，於作戰地境遂行計畫演練，以此作為8月份漢光演習的前導與基礎。

顧立雄也進一步梳理整年的演訓流路規劃指出，去年已完成軍種戰術總驗收等多項戰演訓，有效支撐聯合作戰計畫任務能力；今年規劃在4月至11月間，依序執行包括「立即備戰操演」、「聯合防禦操演」、「漢光演習」及「各軍種聯合對抗演練」。

顧立雄強調，國軍將秉持「任務導向、為戰而訓」原則，實質推動各項訓練改革，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計畫訓練整備週期，提升各級部隊的高戰備能力。

陸戰隊官兵訓練期間運用「微型無人機」，提升戰場覺知與透明度。（軍聞社提供）

