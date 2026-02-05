修兩岸條例避免中配參選公職？ 梁文傑曝有人討論過

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國配偶入籍我國10年可參選公職，但就職前依「國籍法」規定須放棄外國籍。中配李貞秀就任立委，至今未放棄中國籍，國台辦更表明無放棄國籍問題。對於是否刪除兩岸人民關係條例關於中配可以參選公職的規定，以避免再有類似爭議？陸委會發言人梁文傑今天回應，如果我們把它拿掉，結果就變成中配不如其他國家的配偶，到時候可能會有人爭執，認為這對中配不公平，所以這不是解方。

梁文傑在陸委會記者會說，具有雙重國籍的人其實都可以參選，今天不論拿的是馬來西亞籍、日本籍、美國籍，你只要同時擁有中華民國的國籍，你就可以參選。

梁文傑指出，兩岸條例的規定，是給予取得台灣身分的中配，讓他們與其他具雙重國籍者，一樣有參選的權利，如果把這一條拿掉，就變成取得台灣籍的中國籍人士，連參選的權利都沒有，這與其他有雙重國籍的人比起來，他們的地位又會變得更低。

梁文傑透露，這個問題確實有人討論過，但如果我們把它拿掉，結果就變成中配不如其他國家的配偶，到時候可能會有人爭執，認為這對中配不公平，所以這不是解方。

