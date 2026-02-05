為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣是巴拿馬白蝦主要出口國 巴國議員：願開啟台巴合作新模式

    2026/02/05 20:28 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（左七）與巴拿馬國會議員兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞茲（左六）、訪團成員等人合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（左七）與巴拿馬國會議員兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞茲（左六）、訪團成員等人合影。（外交部提供）

    巴拿馬國會議員連續兩年組團訪台，探尋促進雙方交流合作的新面向，今（5日）與外交部長林佳龍、我國海鮮進口商等企業代表共進午餐。巴拿馬議員表示，願攜手開啟台巴合作新模式；林佳龍也說，外交部願以務實開放態度，開啟台灣與巴拿馬合作關係，並將台灣模式推展到巴拿馬。

    巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行秘書培瑞茲（José Antonio Pérez）與跨黨派國會議員訪團一行7人，本月2日至6日訪台，今日中午與外交部長林佳龍午宴，邀請進口冷凍海鮮產品及國內航運等企業代表。

    培瑞茲表示，此行透過外交部協助安排的國會交流、行政部門拜會以及民間企業參訪，深刻感受兩國合作潛力，樂見未來將有更多的巴拿馬國會議員、企業人士甚至政府官員來台交流，逐步建立更穩定的合作基礎。

    其他訪團國會議員也表示，願將本次訪台所見所聞帶回巴拿馬與各界分享，攜手開啟台巴兩國合作新模式。

    針對培瑞茲等多名巴拿馬國會友人去年加入IPAC後，接連發表聯合聲明反對中國扭曲聯大第2758號決。林佳龍席間特別代表政府及國人，對於巴拿馬國會友人以實際具體行動展現正義之聲表示感謝，並盼未來持續支持台灣。

    林佳龍也向訪賓分享近日在期刊「外交事務」（Foreign Affairs）發表的專文指出，台灣與巴拿馬分別為全球關鍵航運樞紐，對區域安全具有舉足輕重的影響力，而台灣在半導體、人工智慧以及再生能源等領域扮演國際領航角色，也是全球民主國家分散風險、強化經濟安全與供應鏈韌性的信賴夥伴，兩國產業合作將有助打造更穩定的非紅供應鏈。

    林佳龍強調，外交部願以務實開放態度開啟台灣與巴拿馬合作關係，並將我國在拉美友邦推行「榮邦計畫」所建立的台灣模式推展到巴拿馬，開創兩國互惠雙贏契機。

    外交部說明，受惠於台巴自由貿易協定持續有效的良好基礎，台灣已是巴拿馬白蝦的主要出口目的國，且是巴拿馬運河的主要使用國，各方均樂見兩國持續推動經貿合作與促進投資。

    巴拿馬國會議員兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞茲（左）致贈外交部長林佳龍（右）巴拿馬特色紀念品。（外交部提供）

    巴拿馬國會議員兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞茲（左）致贈外交部長林佳龍（右）巴拿馬特色紀念品。（外交部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播