台灣是巴拿馬白蝦主要出口國 巴國議員：願開啟台巴合作新模式

外交部長林佳龍（左七）與巴拿馬國會議員兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞茲（左六）、訪團成員等人合影。（外交部提供）

巴拿馬國會議員連續兩年組團訪台，探尋促進雙方交流合作的新面向，今（5日）與外交部長林佳龍、我國海鮮進口商等企業代表共進午餐。巴拿馬議員表示，願攜手開啟台巴合作新模式；林佳龍也說，外交部願以務實開放態度，開啟台灣與巴拿馬合作關係，並將台灣模式推展到巴拿馬。

巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行秘書培瑞茲（José Antonio Pérez）與跨黨派國會議員訪團一行7人，本月2日至6日訪台，今日中午與外交部長林佳龍午宴，邀請進口冷凍海鮮產品及國內航運等企業代表。

培瑞茲表示，此行透過外交部協助安排的國會交流、行政部門拜會以及民間企業參訪，深刻感受兩國合作潛力，樂見未來將有更多的巴拿馬國會議員、企業人士甚至政府官員來台交流，逐步建立更穩定的合作基礎。

其他訪團國會議員也表示，願將本次訪台所見所聞帶回巴拿馬與各界分享，攜手開啟台巴兩國合作新模式。

針對培瑞茲等多名巴拿馬國會友人去年加入IPAC後，接連發表聯合聲明反對中國扭曲聯大第2758號決。林佳龍席間特別代表政府及國人，對於巴拿馬國會友人以實際具體行動展現正義之聲表示感謝，並盼未來持續支持台灣。

林佳龍也向訪賓分享近日在期刊「外交事務」（Foreign Affairs）發表的專文指出，台灣與巴拿馬分別為全球關鍵航運樞紐，對區域安全具有舉足輕重的影響力，而台灣在半導體、人工智慧以及再生能源等領域扮演國際領航角色，也是全球民主國家分散風險、強化經濟安全與供應鏈韌性的信賴夥伴，兩國產業合作將有助打造更穩定的非紅供應鏈。

林佳龍強調，外交部願以務實開放態度開啟台灣與巴拿馬合作關係，並將我國在拉美友邦推行「榮邦計畫」所建立的台灣模式推展到巴拿馬，開創兩國互惠雙贏契機。

外交部說明，受惠於台巴自由貿易協定持續有效的良好基礎，台灣已是巴拿馬白蝦的主要出口目的國，且是巴拿馬運河的主要使用國，各方均樂見兩國持續推動經貿合作與促進投資。

巴拿馬國會議員兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞茲（左）致贈外交部長林佳龍（右）巴拿馬特色紀念品。（外交部提供）

