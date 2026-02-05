1.6億磚牆曝光 ！嘉縣竹崎鄉2/6起普發5000元

竹崎鄉公所領取1.6億元疊成錢磚牆，鄉長曾亮哲視察準備情形。（竹崎鄉公所提供）

嘉義縣竹崎鄉去年7月受丹娜絲颱風、西南氣流豪雨接連重創，竹崎鄉公所2月6日至8日將到各村設置發放所，普發每位鄉民「振興經濟金」5000元，今天公所自台灣銀行領取1.6億元新鈔，一疊疊錢磚堆砌成磚牆，讓公所人員大開眼界。

竹崎鄉長曾亮哲表示，災後的重建不只是硬體建設，更要顧及鄉親口袋，公所盤點開源節流成果、確認財政穩健後，普發振興經濟金5000元，不只作為鄉親的經濟支柱，也表達公所對鄉親的心意，希望大家「馬上有錢、馬上幸福」，減輕生活負擔，開心過好年。

曾亮哲表示，此次普發5000元對象為2025年12月10日前設籍竹崎鄉，且發放首日仍在籍鄉民，在該日前出生、發放首日前完成戶籍登記的新生兒，同樣可領5000元，希望鄉親優先在地消費，活絡竹崎商業動能。

為了讓3萬2089名符合資格鄉親順利領取，竹崎鄉公所規劃3階段發放，第1階段6日至8日各村設置發放所供民眾領取，第2階段2月9日至12日可到戶籍所屬辦公處領取；第3階段2月24日至3月6日，可申請匯款領取。

竹崎警分局表示，公所領取現金今晚由保全公司保管，明天在各發放所部署警力，協助維護普發現金秩序。

