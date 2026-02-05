為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立陶宛總理悔稱設「台灣代表處」是錯誤 外交部重申：名稱是雙方共識

    2026/02/05 19:42 記者黃靖媗／台北報導
    我國2021年11月在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首個以台灣為名設立的外館。（法新社檔案照）

    我國2021年11月在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首個以台灣為名設立的外館。但立陶宛前年底大選後政黨輪替，現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近期受訪說，選擇「台灣代表處」名稱可能犯下重大錯誤。對此，我國外交部今（5）日重申，代表處名稱是台立雙方共識，我國將持續與立陶宛政府密切協調、溝通。

    根據外媒報導，魯吉尼涅3日受訪指出，允許台灣代表處以「台灣」為名開館，是立陶宛犯下的戰略錯誤，且此舉並未與歐盟、美國協調，導致對中關係急遽惡化。

    對此，外交部重申，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，我國自設處以來與立國政府持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性。

    外交部也說，我國將持續與立陶宛政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。

    事實上，與魯吉尼涅同黨的前任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）2024年正式就任總理前也曾說，立陶宛准許開設台灣代表處是「外交錯誤」。

