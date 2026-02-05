為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「說漂亮話，不如把事做漂亮！」 他對比鄭朝方 酸高虹安能力不足

    2026/02/05 18:59 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安（左）。（資料照）

    新竹市長高虹安涉貪停職1年5個月後，去年底高院二審改判偽造文書罪，高虹安回歸市府後，透過媒體及市府官方管道宣傳執政3週年的各項表現。前文化局長錢康明稱，新竹縣竹北市長鄭朝方做了許多改變竹北市的有感政績，反觀高虹安同樣行銷竹市，能力與格局天差地遠，酸高虹安與其說一堆漂亮話，不如好好把事做漂亮。

    錢康明說，看看竹北市這3年的改變，不大的竹北市竟可被改造成讓人驕傲與光榮的城市，且只是鄉鎮市層級就能做到讓市民有感，但反觀新竹市，就是說一堆漂亮話的城市，並稱鄭朝方與高虹安都在為城市做行銷，但2人的能力和格局根本是天差地遠，要高虹安及市府團隊加油，一個城市的行銷，不是擺拍照片或說一堆漂亮話，或用公家資源發圖卡宣傳，而是應讓市民有感於城市的改變。

    有網友留言，竹北市的改變讓人看到城市的美好，高虹安卻讓新竹人感受到醜陋的城市風貌，除了大撒幣編社福預算買人心，看不到城市亮眼成果及願景，只看到不斷消費及開挖新竹棒球場，讓新竹人覺得可悲。

    新竹市前文化局長錢康明。（記者洪美秀翻攝）

    錢康明酸高虹安能力與格局不足。（取自錢康明臉書粉專）

