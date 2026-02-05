中國恢復上海居民遊金馬 梁文傑：我方不會視為恩惠

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

國共智庫論壇落幕，雙方達成15項共同意見，中國文旅部昨宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。中國國台辦今日則說，希望「民進黨當局」盡快取消種種人為限制和禁令，為兩岸旅遊交流合作恢復正常排除障礙。陸委會發言人梁文傑今天說，中方先做了不合理的限制，現在突然開放，還想要我們覺得感恩，我方認為「該怎樣處理，就怎樣處理」。

恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊政策何時實施？國台辦發言人陳斌華稍早指出，將會同有關部門認真落實國共兩黨智庫論壇形成的共同意見，爭取盡快將有關成果落地，有進一步消息會及時發布。

陳斌華提到，1年多來福建居民赴金門、馬祖旅遊人數累計超20萬人次，為金馬旅遊業界帶來了實實在在的利益，也增進了閩台鄉親的瞭解與情感。文旅部宣布將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊，這是推動兩岸旅遊交流合作正常化、擴大兩岸交流往來的切實舉措，台灣旅遊業界和社會各界給予高度肯定。

關於中方宣布恢復上海居民赴金馬旅遊，政府是否會視為善意？我方是否同意福建民眾來台觀光？梁文傑在陸委會記者會表示，金馬「小三通」當初開放時，原本就沒有限制中國哪一省的人可以來，2019年時，中國民眾利用小三通來金馬觀光，大概一年30萬人，去年透過小三通有19萬人，因為限制只有福建人才能來，所以沒有恢復疫情前水準。

梁文傑指出，中方先做不合理的限制，硬是要把台灣當成跟福建省對等，做了不合理的限制現在突然開放，然後還想要我們覺得很感恩，我方認為「該怎樣處理，就怎樣處理」。至於上海民眾會不會跑廈門，然後搭船到金門，需要一段時間觀察是不是有吸引力，因為畢竟從上海到廈門是滿長的旅程，然後還要從廈門搭小三通到金門，這個吸引力可能還要再評估。

梁文傑說，中方提出開放上海居民赴金馬旅遊，在我方看來，就是為了政治場合特別提出來的，好像看起來是一個善意的Offer。我們不會把他們說要開放上海，當作是一個特別恩惠，因為本來就不應該有這個限制。至於兩邊觀光正常化，政府主張先由小兩會溝通，請對岸能夠盡速回覆我們。

另外，對於陳斌華稱，兩岸同胞對兩岸直航航點全面恢復的呼聲非常強烈。梁文傑回應，兩岸班機就我方看來，過去有許多航點是因為團體旅遊關係，所以才有很多客源，截至目前為止，如果團體旅遊沒有往前走，我看客源不會很多。

他強調，雖然台商會提出增開航點的需求，但我們回頭去問航空公司，航空公司是認為，如果沒有團客，光靠台商的話，飛一班賠一班。

