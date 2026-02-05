拆穿北京外交「連環大戲」 國安官員：同劇本演到4月川習會

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），昨於北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）。（國民黨提供）

中共當局昨一天內從中共政治局常委王滬寧與國民黨代表進行智庫交流，到中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷視訊、深夜致電美國總統川普；國安官員分析，北京正系統性地營造「北京取得台灣最大民意」的假象，企圖透過在野黨背書，將台灣政府形塑成「麻煩製造者」，且這套劇本到4月川習見面前不會停止。

國安官員分析，北京從2月4日上午拉高層級派王滬寧接見台灣在野黨代表，到中午與普廷視訊，深夜再與川普通話，這一連串安排並非巧合，而是在營造一種態勢，意圖向國際社會傳遞：「台灣最大民意支持的政黨正與我們站在一起、想法一致，所以台海有和平」，藉此操作「北京對台沒有威脅，是台灣政府在造成困擾」的劇本，即使大家都知道這並不成立，但北京這種劇本到4月川習見面前是不會停止的。

請繼續往下閱讀...

國安官員提及，從北京學界近期陸續拋出與川普「大交易」的說法，北京顯然認為多買一些大豆就能誘使川普做些什麼、改變什麼，但從近期美方發布的《國家安全戰略》（NSS）與《國防戰略》（NDS）觀察，美方對於全球戰略利益有很清楚的認知，包括印太島鏈的安全不容侵犯、沒得商量，北京必須回到這個軌道對話，才會產生實質效益。

對於國共智庫交流，國安官員提到，台灣目前有200多人被中國以非犯罪理由扣留，中方更拒絕透過「小兩會」管道對話，中方不願對台灣民眾的人身安全與旅遊品質做出保證，卻反過頭來怪到我方政府頭上。

該官員特別提到，國共說要能源合作、聚焦「新三樣」，其中包含太陽能產業，在野黨在國內把太陽光電打成萬惡淵藪，一邊去中國說要合作，意圖引進對岸產業打擊台灣本土產業，儘管政府不會放任此事發生，但其中荒謬實在令人咋舌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法