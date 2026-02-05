為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    1.25兆軍購戳中習近平痛點 國安官員：比喊「我是中國人」有效

    2026/02/05 18:00 記者陳昀／台北報導
    中國國家主席習近平在「川習通話」要求美方務必慎重處理對台軍售相關問題，國安官員認為，這顯示我方8年1.25兆元建軍計畫「戳中痛點」。（美聯社資料照）

    中國國家主席習近平在「川習通話」要求美方務必慎重處理對台軍售相關問題，國安官員認為，這顯示我方8年1.25兆元建軍計畫「戳中痛點」。（美聯社資料照）

    中國國家主席習近平在「川習通話」要求美方務必慎重處理對台軍售相關問題，國安官員認為，北京越在意，越顯示8年1.25兆元軍購「戳中痛點」，這是台美專家歷經上千場會議琢磨出的建軍需求，自我防衛的效果比空喊「我是中國人」更有效，官員更諷刺說：「難道（遭清洗的）中共軍委副主席張又俠有說他不是中國人嗎？」

    國安官員指出，美國國務院近期再度重申台灣防衛的重要性，反映美方從發布《國家安全戰略》（NSS）以來，對印太及整個島鏈安全的重視。對美國而言，島鏈的穩定是其「關鍵核心利益」，而台灣的建軍方案，正是基於強化自我防衛與嚇阻能力，讓台灣在島鏈防衛上承擔應有的責任。

    官員說明，1.25兆元建軍計畫的形成，不是我們自己想出來，從兵力整建、籌劃等，是歷經台美各專業軍種與軍事專家，歷經上千場會議、不斷推敲琢磨形成的8年建軍需求，面對習近平要求共軍做好準備的「2027時間點」，台灣確實有時間壓力，必須趕在關鍵節點前完成，這與「九二共識」根本毫無關係，同樣面臨中共威脅的日本、菲律賓及南海周邊國家，沒有「九二共識」問題，同樣積極強化國防、尋求區域穩定，「再用一些非專業理由挑戰，對大家都不好」。

    被問到對美軍購會有期限嗎？官員坦言，確實有其急迫性，要趕快處理相關程序、訂單等，但從北京這次在乎的程度也顯示，1.25兆元軍購真的很重要、有效果，比去喊「我是中國人」更有保護主權的效果，官員酸說：「難道張又俠有說過他不是中國人嗎？」以此諷刺即便同種同源，威脅也不會消失。

    熱門推播