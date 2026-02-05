川習通話》北京怕台美軍購、供應鏈合作「卡脖子」 美方掀牌：核心利益沒得商量

台美關稅取得15%不疊加成果，並在簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

中國國家主席習近平昨晚致電美國總統川普，宣稱通話中要求美方務必慎重處理對台軍售相關問題；對此，國安官員分析，從北京近來對外動作發現，北京近來對「美台軍售」及「台美高科技供應鏈合作」極其掛意，因此不斷透過各種方式影響台灣內部協力者杯葛，因為北京很清楚，這批軍購將對他們近年在台海及島鏈周邊的部署形成結構性衝擊。

國安官員分析，從近來北京所有對外動作到「川習通話」觀察發現，北京對美台軍售極其「掛意」，當然是因為他們清楚知道台灣這次推動8年1.25兆的戰略規劃，已實質對中國形成戰略嚇阻，所以北京不斷透過各種方式，影響台灣的特定團體與政治人物杯葛軍購，希望重演2005年「連胡會」前，連續69次杯葛軍購案的戲碼，因為北京很清楚，這批軍購將對他們多年來，在台海、島鏈周邊的部署形成結構性衝擊。

國安單位情資顯示，北京極度介意台美高科技供應鏈的合作，將民主國家基於供應鏈安全、效率及重塑對各方有利的國際市場所做的努力，視為對其在高科技競逐上「卡脖子」，因此正循類似管道全力阻止台美合作。可預期未來幾個月，「軍購」、「台美供應鏈合作」（關稅）仍是北京核心瞄準的兩大目標，他們近期也持續與台灣有影響力的人物交換概念，換取協力阻止。

針對習近平在通話中承諾採購大豆，國安官員分析，北京顯然是想投其所好，迎合其認為的川普「交易性格」，不過，台灣在高科技供應鏈的角色，是各國攸關生死的關鍵利益，而北京鎖定的兩大目標（軍購、關稅），恰巧反映的正是美國及全球民主集團的核心利益，美國《國家安全戰略》（NSS）早已明確指出，印太安全是沒得商量的核心利益，北京對美採取的「大豆交易」，有沒有效果是另一回事。

