川習通話》北京祭2500萬噸大豆「漫遊費」 難掩大清洗後內部「氣虛」

中國中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立日前被證實「落馬」，也衝擊中國整體軍力的穩定。（美聯社資料照）

美國總統川普與中國國家主席習近平昨日再度進行通話，引發國際高度關注。我國安官員分析，此次通話與去年11月24日的川習會談有四大雷同，主動方皆為北京、再次提及台灣，並以「2500萬噸」大豆作為通話的「國際漫遊費」；不同的關鍵在於，中方正面臨整體軍力「氣虛」，加上最鐵的國際友盟委內瑞拉、伊朗情勢動盪，試圖藉由密集的外交對話、「外賓朝見」，營造內部穩定的假象。

國安官員受訪指出，昨晚的「川習通話」與去年11月24日的通話有四大雷同，第一，主動方毫無懸念是北京；第二，台灣議題一向被北京列入談話清單中，已成慣例，中國所有官方文件，無論是外交部、國防部，只要不提台灣好像就沒辦法寫出完整的新聞稿。第三，為爭取美方參與通話，中方上次承諾採購2000萬噸大豆，這次再加碼到2500萬噸，還承諾「只增不減」，官員戲稱，這次「川習通話」的「國際漫遊費」大約就是2500萬噸大豆；第四，無論中國如何談哪些台灣主題，美方的反應都差不多，其實並沒有因此做出任何改變。

對於北京為何主動致電？國安官員分析，去年11月中旬北京對日本發動極限施壓，同時在區域間進行高張力的軍事部署，甚至陸續有在衝突邊緣的行動，最終證明徒勞無功，在一無所獲的情況下，才打了這通電話。

不過，兩次通話不同的關鍵在於中國軍方的情勢動盪，「40位上將只剩2位」，官員說，無論中國軍方情勢是否獲得完全控制，但短時間內如此大規模的清洗，勢必讓整體軍力呈現「氣虛」；此外，近期包括委內瑞拉、伊朗及格陵蘭等國際事件都不外乎有中國因素，尤其委、伊兩國被北京視為「最鐵」的全天候戰略夥伴，其情勢動盪讓北京倍感壓力。

為此，北京近期刻意安排一連串外交活動，包括上週接待英國首相施凱爾（Keir Starmer）、即將到訪的烏拉圭元首，以及在「川習通話前」先與俄羅斯總統普廷視訊，官員認為，北京頻繁安排這類「外賓朝見」的戲碼，本質上是為了向外界展示其依然「硬朗」、穩定且大權在握的表象，藉此掩飾內部「氣虛」的問題。

