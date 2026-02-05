國台辦護航李貞秀「沒有放棄國籍問題」 沈伯洋一句話超酸

民眾黨中配出身立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配出身立委李貞秀上任後，因尚未完成放棄原國籍程序，引發國籍與國安疑慮。中國國台辦發言人陳斌華今（5）日針對相關爭議表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」，相關說法隨即在台灣社群平台引發熱議。

陳斌華今天指出，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國」，是不容篡改的歷史和法理事實，因此「根本不存在所謂放棄國籍問題」。他並指控民進黨政府「頑固堅持台獨立場，販賣兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史與法理事實，並以此打壓在台中國配偶，強調中方對此「堅決反對」。

「Mr.柯學先生」隨後在Threads轉發影片，沈伯洋留言嘲諷，「把臉遮住，我已經搞不清楚是中國發言還是國內政治人物發言了」。其他網友也紛紛留言諷刺，「這句話聽著也像是鄭麗文或黃國昌會說的呢！」、「國呆辦真的很呆辦，那不就證明李貞秀是中國國家工作人員嗎，不然出來靠北什麼的」、「所以立法院長韓國瑜護航李貞秀就職，這是赤裸裸的出賣台灣主權，這是叛國罪」、「原本還不敢肯定她是匪諜，現在人家都出聲告訴大家了」。

