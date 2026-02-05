台積電熊本廠導入3奈米 陳冠廷：矽盾升級穩固台灣戰略地位

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

台積電今（5）日宣布，將在日本熊本導入3奈米先進製程，外界擔憂台灣「矽盾」效應恐因技術外移而遞減。民進黨立法委員陳冠廷說，此一憂慮忽略了半導體產業「根留台灣」的戰略現實。熊本3奈米擴廠案實質上是台灣將矽盾升級為「分散式防禦網路」的關鍵一步，代表台灣半導體影響力向外輻射，並將盟友利益深度綁定的戰略布局。

陳冠廷指出，矽盾的關鍵從來不在於工廠設置地點，而在於全球最先進製程、研發試產能量及關鍵決策體系是否仍以台灣為核心。台積電嚴格執行「N-1原則」，當台灣已進入2奈米GAA製程量產階段，海外廠導入的是前一世代的3奈米FinFET技術，成功在輸出產能的同時保留關鍵技術代差。

陳冠廷說，台積電也已公開表示將在台灣規劃多座新晶圓廠與先進封裝產線，最稀缺的人才、研發能量與最前沿節點持續留在本土，只要「最先進的大腦」留在台灣，海外工廠就只是延伸出去的手腳，台灣在全球供應鏈的指揮地位不可動搖。

陳冠廷分析，AI需求呈現爆發式成長，外界評估未來幾年晶圓代工產能將大幅擴張，單一生產地點已難以在時間與風險管理上獨自承擔。在此背景下，進行更有效率的整體配置，做的是「增量」與「分散風險」，並未改變台灣作為研發與最先進製程核心的定位。

針對地緣政治效應，陳冠廷說，日本政府以數兆日圓高額補貼支持台積電熊本廠，意味著日本的經濟命脈將更深度依賴台灣的技術核心，此舉實質上將日本從「旁觀者」轉變為「利益相關者」，一旦台海局勢出現變數，日本將首當其衝。日本為確保自身高科技產業生存及供應鏈安全，在外交與安保議題上將更有動機與義務支持台灣，這比任何外交辭令都更具實質約束力。

陳冠廷說，過去是台灣獨自守著矽盾，如今美日盟友為保護自身供應鏈安全，必須共同扛起這面盾牌，矽盾的定義已經升級，從全球擔心台灣沒有晶片，轉變為全球盟友不能沒有台灣這個核心夥伴。這是台灣國力的延伸，並非流失。

另外，對於「產能外移等於國力受損」的疑慮，陳冠廷說，若台積電不進入日本市場，讓日本傾全國之力扶植本土的Rapidus取得成功，才是對台灣矽盾真正的威脅。台積電透過技術輸出將日本市場納入版圖，同時消弭潛在競爭對手並鞏固盟邦關係。

陳冠廷總結，熊本3奈米擴廠案並非台灣半導體產業的危機，而是其全球戰略成熟的標誌，矽盾隨著台積電版圖擴張，已從單點集中進化為覆蓋更廣、韌性更強的防護網路。

