    選台中市長喊發錢！何欣純發現金 楊瓊瓔喊里長30萬 江啟臣這麼說

    2026/02/05 17:21 記者黃旭磊／台中報導
    立法院副院長江啟臣（中）在新光黃昏市場發春聯，突遇僧袍出家人迎面而來。（記者廖耀東攝）

    立法院副院長江啟臣（中）在新光黃昏市場發春聯，突遇僧袍出家人迎面而來。（記者廖耀東攝）

    外傳明天（6日）將由國民黨中央進行二次協商，盼解決立法院副院長江啟臣及藍委楊瓊瓔，爭取國民黨台中市長提名「姐弟爭」僵局。江啟臣下午到東區新光黃昏市場發春聯，被問到「楊瓊瓔要發30萬，（民進黨台中市長參選人）何欣純要普發現金」看法，江啟臣說，今天場合不適合發表政見，待適當時候完整向大眾說明。

    國民黨台中市黨部副主委張書華、中央委員張云喬及前太平區長許貴芳，今天傍晚4時陪江啟臣發春聯，目前，3人有意參選台中市長，何欣純喊出「普發現金我來發」，楊瓊瓔也在4日出席神岡區里長聯誼活動，喊出調高各里建設經費至每年30萬元，媒體詢問對於發錢看法。

    江啟臣表示，對於施政大家有不同意見，給予尊重，今天場合不適合發表政見，適當時候完整說明將來施政政策規劃，包括交通、產業、就業、生養及照護等市民優先關心施政項目，再找適當時間跟大家報告。

    立法院副院長江啟臣（右）到東區新光黃昏市場發春聯。（記者黃旭磊攝）

    立法院副院長江啟臣（右）到東區新光黃昏市場發春聯。（記者黃旭磊攝）

