曝蔣萬安身分認同「標準答案」 黃暐瀚：顯然鄭麗文未說服他

鄭麗文當選國民黨主席之後，提出要讓「所有台灣人都自信自豪地說出我是中國人」主張，使得藍營不少政治人物，不斷被追問相關議題。媒體人黃暐瀚指出，台北市長蔣萬安答題已經定調標準答案是：「我是台灣人，我是中華民國國民」兩句，他指出：「顯然鄭麗文的宏願，暫時還未說服蔣萬安。」

黃暐瀚今日在臉書發文表示，從鄭麗文當選國民黨主席之後，藍營的政治明星時不時就要被媒體追問，支不支持「自豪自信地說出，我是中國人」？結果蔣萬安去年12月在議會回答：「我是台灣人，我是中華民國國民」；今年1月中時專訪時回答：「我是台灣人，我是中華民國國民」；昨天媒體第三度追問，蔣萬安依舊說：「我是台灣人，我是中華民國國民」。

黃暐瀚指出，蔣萬安顯然已經定調，這題的標準回答只有這兩句：「我是台灣人，我是中華民國國民」，避開藍營很多政治人物都會說的第三句：「我也是中國人」。

黃暐瀚認為，不說「我是中國人」不代表蔣萬安認為自己不是，更精確的說，身為蔣家第四代，他根本不需要在「中國人」的身分上做表態，畢竟根本沒人會懷疑。不過，當「中國」二字所代表的，已經更像是「中華人民共和國」而非「中華民國」時，台灣多數人寧願說自己是「台灣人」，而非「中國人」。真要講「中國人」時，也會強調是「中華民國」，避免被誤會。

黃暐瀚指出，鄭麗文當然清楚這個「現象」，她才會在選黨主席時，提出要讓「所有台灣人，都自信自豪地說出，我是中國人」這樣的主張。「顯然鄭麗文的宏願，暫時還未說服蔣萬安。」

