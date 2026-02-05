彰化芬園鄉長選戰綠營郭哲榮出征 藍營2人都是「奇兵」

下屆芬園鄉長選戰，鄉代會副主席郭哲榮（中）代表民進黨出征。（翻攝郭哲榮臉書）

彰化縣下屆縣議員與鄉鎮市長選戰加溫，民進黨芬園鄉長林世明兩屆任滿轉戰縣議員，綠營由鄉代會副主席郭哲榮出征提前布局，反觀國民黨陣營，至今地方對於誰將出征仍一頭霧水，有地方人士直呼「選情超冷」，但也直言「現在連母雞（縣長人選）都還沒確定，小雞更不用說」，不過政壇人士分析，縣長辦公室主任李世傑、芬園鄉代蘇文徹都是「奇兵」，屆時很可能由這2人中擇一參選。

郭哲榮在確定代表民進黨參選芬園鄉長後，其宣傳看板陸續高掛許多街口，他此屆首次參選鄉民代表當選後，隨即擔任副主席，本身又是縣庄福德宮主委，每年舉辦百團布袋戲盛大演出，辦得有聲有色；他表示為擴大服務鄉親，讓芬園鄉未來更好，因此投入鄉長選舉，他會盡全力把芬園鄉照顧好。

請繼續往下閱讀...

相較於民進黨早早確定人選，國民黨芬園鄉的人選至今仍「靜悄悄」，鄉親納悶「到底要派誰？」不過國民黨縣黨部表示，目前地方有2名人選，春節過後將較為明朗。被點名的芬園鄉農會總幹事黃翊愷，今天受訪時則強調「沒有意願」，還是會以把農會事務做好為優先。

政壇人士分析，縣長辦公室主任李世傑是非常好的「奇兵」，其過去曾任芬園鄉民眾服務站主任，深耕地方多年，儘管芬園綠營支持者占多數，馬英九選總統時得票數竟還贏過綠營，王惠美首次選縣長芬園也贏綠營，兩起戰役李世傑功不可沒；另一位「奇兵」則是4屆鄉代蘇文徹，其藍綠通吃，從政前就在立委服務處任職服務勤快，擔任鄉代問政更是專業犀利到位，海派爽朗風趣的個性，深獲芬園鄉親認同。

縣長辦公室主任李世傑，被傳為是代表藍營參選芬園鄉長人選之一。（翻攝李世傑臉書）

芬園鄉代表蘇文徹被傳為代表藍營參選鄉長人選之一。（翻攝蘇文徹臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法