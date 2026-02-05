為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    0206地震10週年 黃偉哲：台南防災從重建到韌性城市

    2026/02/05 17:04 記者洪瑞琴／台南報導
    「0206地震」即將滿10週年，台南市長黃偉哲強調強化城市韌性打造更安全宜居台南。（記者洪瑞琴攝）

    「0206地震」即將滿10週年，台南市長黃偉哲強調強化城市韌性打造更安全宜居台南。（記者洪瑞琴攝）

    「0206地震」即將滿10週年，台南市長黃偉哲今（5）日表示，10年來，台南從災後重建逐步轉向災前防災，導入科技強化城市韌性。

    黃偉哲指出，政府以「居住安全」為核心，持續改善建築安全、都市更新與社區防災能力。他強調，0206不只是1次災難，更是城市治理的轉捩點，促使政府建立完整的「災前預防、災中應變、災後復原」防災體系。

    黃偉哲也提到，0206善款經結餘後轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，讓資源延續運用。去年「0121楠西地震」及丹娜絲風災中，市府便透過該專戶即時支援災民，協助重建家園，發揮最大效益。

    市府社會局表示，0206地震後各界捐款總額達42億6821萬元，專戶結餘15億4562萬元於2022年轉型使用，專款專用於0206受災關懷、重大災害預防、災民救助及災後復原，也作為未來重大災害捐款專戶。

    社會局指出，為確保公開透明，市府訂定專戶管理及運用作業要點，設置管理及監督委員會定期審議，專戶收支每月10日公告於社會局網站，並按月函送市議會備查。截至去（2025）年12月31日，專戶餘額約3億3080萬元，將依委員會決議持續用於重大災害救助與復原工作。

    黃偉哲強調，「0206地震」10週年不只是回顧省思災難，更是提醒城市持續強化防災能力與韌性，讓台南成為更安全、更宜居的城市。

