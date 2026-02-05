中配立委李貞秀未完成退籍申請手續 卓榮泰回應了

卓榮泰參觀台北國際書展，回應白委李貞秀無法放棄中國國籍，他說，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，一切依「國籍法」的標準來完成認定。（記者張嘉明攝）

中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，但仍未放棄中國國籍，行政院長卓榮泰今（5）日下午受訪表示，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，我們一切依「國籍法」的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，內政部長劉世芳上午在行政院表示，內政部尚未收到李貞秀退籍的影本，我們認為，李貞秀沒有完成退籍的申請手續，不過，抵觸「國籍法」第20條，解職的部分應由立法院做機關上應該有的程序。

