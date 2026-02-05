懶到退群都要助理代勞？ 粉專質疑李貞秀：演什麼戲

民眾黨中配出身立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配出身立委李貞秀上任後，因尚未完成退籍程序，引發國籍與國安疑慮。內政部長劉世芳表示，基於安全考量，未來將限制李貞秀調閱「機密等級」以上資料，相關爭議持續延燒。不過，李貞秀辦公室原準備對外說明前，卻傳出她本人被助理「踢出」媒體群組，引發外界熱議。

群組對話截圖顯示，李貞秀助理上午在媒體群組中表示，辦公室將於11時前提供統一文字回應。隨後李貞秀在群內回覆指出，不必再多做「承諾式」說明，避免若延誤反而失信，並提醒同仁「沒有把握的事情不要先答應」，該留言隨後又被收回。未料數分鐘後，李貞秀便被另一名助理移出群組。

對此，李貞秀辦公室說明，將李貞秀退出群組是「依照委員本人意思」處理；踢人的助理也證實，是依委員指示將其退出。助理解釋，李貞秀未來將專心於立法工作，媒體聯繫與新聞回應將交由同仁統一處理。

不過相關說法仍引發討論。臉書粉專聲量看政治發文質疑，若真是本人想退群，為何不自行退出，反而由助理代勞，質疑「一來就要演出什麼嫁禍戲碼？要逼退上一個團隊移交給你的助理？然後找妳自己要的助理進駐團隊？還是妳要演什麼被黨內迫害的戲碼？」

貼文曝光後，網友留言酸稱「因為她懶，能不做就不做」、「被別人退群的理由，當然是害怕自己不小心傳出去什麼國家機密啊」、「她的任務就是來分化台灣的，製造矛盾」、「要說是被賴清德總統政治迫害，退出群組，選我正解」。

