雲林縣志竟為張家「服務」！ 蘇治芬揭張榮味將中央政策攬為己功

前雲林縣立委蘇治芬。（資料照）

2026地方大選在即，前雲林立委蘇治芬近日踢爆地方縣志不實紀載，披露過去雲林重要建設都是中央政策，卻被雲林張家攬為自己的政績欺瞞後人，呼籲雲林選民別再讓「張家」當大家是傻子！

蘇治芬昨天（4日）深夜在臉書發文，列出中央在雲林推動的重要建設和政策，「首先是台大醫院進駐雲林，1998年蘇文雄擔任縣長由縣府提案，同年11月16日經雲林縣議會第十四屆第二次定期會第九次會議決議通過，於高速鐵路雲林車站特定區內無償提供約54公頃之土地。第二，民國94年的全國運動會，因時任縣長的張榮味有案被通緝，致運動工程、設施進度落後，後李進勇代理縣長銜中央之命整頓縣政府團隊，趕工趕進度，開幕當天阿扁總統親自出席並主持活動儀式。」

請繼續往下閱讀...

「第三，斗六棒球場與周邊開發，雲林縣立斗六棒球場於2005年9月11日正式啟用，為配合94年全國運動會而興建，耗資8億台幣，阿扁總統任內由中央全額、補助，包括其後的周邊二期開發，縣長已不是姓張了。第四，湖山水庫，這是100%中央政策，1995年經濟部完成可行性評估，阿扁總統任內2001年由行政院通過實施。第五，虎尾中部科學園區，也完全由中央推動，中部科學園區開發工程於阿扁總統任內，2003年7月起展開相關建設工程進行規劃，中部科學園區包括台中園區、后里園區（包括后里基地及七星基地）、雲林虎尾園區、彰化二林園區及南投中興園區共計五處，總開發面積約1575公頃。」

蘇治芬接著痛批，以上都是中央推行或在背後鼎力相助，但雲林縣志的編纂，卻是讓張榮味將這些重大建設和政策攬成自己的政績，「太白目了吧！原來，我們納稅人的錢，縣政府就是這麼用的，用文字欺瞞後人哀哉哀哉……別忘了，張前縣長創記錄在任內脫逃被通緝，致政事荒廢，這可是歷歷在目的縣志。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法