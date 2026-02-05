為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    AI草抄襲實拍草？ 《零日攻擊》提告萊爾校長團隊 楊智伃：沒在怕

    2026/02/05 17:32 即時新聞／綜合報導
    國民黨前發言人楊智伃。（資料照）

    去年推出《萊爾校長》影片的國民黨新媒體部前主任韋淳祐與前發言人楊智伃今（5日）控訴，他們遭《零日攻擊》製作團隊控涉違著作權法，理由是因為他們用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲了她們花高價實拍的「翠綠青草」，讓楊智伃怒轟，「要告就來告，我們沒在怕」。

    楊智伃在臉書發文表示，2025年7月21日推出的國民黨反罷免廣告《7/26投不同意罷免－假訊息篇》，被《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法。對方主張，她們用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」。讓她質疑，「這個時隔半年突如其來的告訴，真的讓人匪夷所思」、「原來只要資本夠雄厚，連芒草都能變成專利？」

    楊智伃回憶，她到現在都還記得，當時在企劃與拍攝這些短劇時，面對的各種現實挑戰與困難。她說，她們沒有《零日攻擊》那樣高額、動輒上億的製作補助，但他們有創意、有與社會共鳴的能力。「也正因如此，這些短劇在社群持續發酵，創下當時國民黨 YouTube的觀看紀錄，反觀砸下巨資的作品，卻只是把自己困在同溫層裡」。

    楊智伃怒轟，「這次提告，到底是嫉妒心作祟？還是玻璃心破碎？當初大罷免時，青鳥成群結隊的出征攻擊都撐過來了，還會怕這種零分團隊的零分爛訴嗎？」怒嗆，「要告就來告，我們沒在怕」。

