陳世軒：「母雞」蘇巧慧實力更勝林佳龍、蘇貞昌 藍白不能小覷

2026年新北市長選舉，國民黨人選未定，藍白尚待整合，而民進黨早已定於一尊，由立委蘇巧慧參選，她已開始帶著黨內「小雞」新北市議員參選人跑行程，民眾黨籍新北市議員陳世軒今天上廣播節目專訪談到，他提醒藍白，蘇巧慧已不是過去大家眼中的弱雞，而是變成具有相當實力的市長參選人，「實力絕對大於先前代表民進黨參選的林佳龍跟蘇貞昌」，一定要審慎以對。

陳世軒今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪表示，過去大家看到蘇巧慧只會認為她是個立委，對她還沒有「母雞」的感覺，在民進黨提名後，蘇巧慧立即進入選戰模式，起初蘇巧慧仍是1個人跑行程，但民進黨的派系整合完畢後，蘇巧慧現在到各選區都是帶著綠營議員跟議員參選人團體行動，他認為，蘇巧慧沒有大家想像中弱，實力絕對大於先前代表民進黨參選的林佳龍跟蘇貞昌，藍白一定要審慎以對，所以在野黨的整合也就相對重要。

他也強調，民眾黨已經提名黨主席黃國昌參選新北市長，黃國昌有既定的步調，接下來將會陸續提出對新北的願景擘劃，端出政策，並且也已規劃跟已提名的新北議員參選人們到地方拜年等聯合活動。

陳世軒指出，黃國昌秉持三角形的兩邊大於第三邊的原理，不管國民黨的人選是誰，黃國昌都會努力把自己的盤撐到最大，在跟國民黨公平公正的機制下，整合一位最強人選去跟蘇巧慧競爭，為新北市民做事。

