    首頁 > 政治

    陳世軒：「母雞」蘇巧慧實力更勝林佳龍、蘇貞昌 藍白不能小覷

    2026/02/05 16:10 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨籍新北市議員陳世軒（中）今表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的實力絕對大於先前的林佳龍跟蘇貞昌，提醒藍白一定要審慎以對。（資料照）

    2026年新北市長選舉，國民黨人選未定，藍白尚待整合，而民進黨早已定於一尊，由立委蘇巧慧參選，她已開始帶著黨內「小雞」新北市議員參選人跑行程，民眾黨籍新北市議員陳世軒今天上廣播節目專訪談到，他提醒藍白，蘇巧慧已不是過去大家眼中的弱雞，而是變成具有相當實力的市長參選人，「實力絕對大於先前代表民進黨參選的林佳龍跟蘇貞昌」，一定要審慎以對。

    陳世軒今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪表示，過去大家看到蘇巧慧只會認為她是個立委，對她還沒有「母雞」的感覺，在民進黨提名後，蘇巧慧立即進入選戰模式，起初蘇巧慧仍是1個人跑行程，但民進黨的派系整合完畢後，蘇巧慧現在到各選區都是帶著綠營議員跟議員參選人團體行動，他認為，蘇巧慧沒有大家想像中弱，實力絕對大於先前代表民進黨參選的林佳龍跟蘇貞昌，藍白一定要審慎以對，所以在野黨的整合也就相對重要。

    他也強調，民眾黨已經提名黨主席黃國昌參選新北市長，黃國昌有既定的步調，接下來將會陸續提出對新北的願景擘劃，端出政策，並且也已規劃跟已提名的新北議員參選人們到地方拜年等聯合活動。

    陳世軒指出，黃國昌秉持三角形的兩邊大於第三邊的原理，不管國民黨的人選是誰，黃國昌都會努力把自己的盤撐到最大，在跟國民黨公平公正的機制下，整合一位最強人選去跟蘇巧慧競爭，為新北市民做事。

