    首頁 > 政治

    民眾黨為警消加薪提集體訴訟 行政院：已聲請釋憲

    2026/02/05 15:46 記者鍾麗華／台北報導
    民眾黨今與上百名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

    民眾黨今與上百名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

    立法院去年三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正案，提高退休警察及消防等人員所得替代率，但相關預算至今未編列。民眾黨今號召近300名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。對此，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，已對「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」2項法案聲請釋憲。

    民眾黨主席黃國昌表示，自1月6日至23日，民眾黨已受理超過2000件參與團體訴訟申請，「這是史上人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟」，並稱將陪伴退休警消走到最後，直到其合法權益獲得保障，並點名賴清德總統出來面對。

    李慧芝說，政府尊重一般民眾採取司法程序的權利，但立法院權力是審查預算而非編列預算，立法院應該要尊重政院，不能跨越權力分立、侵害行政權。行政院已經聲請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲，政院會馬上進行調整，追溯補齊，相關人員權益不會受到影響。

    李慧芝強調，政府非常照顧警消與軍公教人員，近年持續調升各項福利以及待遇，包含2018年至2025年就連續4次為軍公教整體加薪。

