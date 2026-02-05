為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李貞秀國籍問題未解 台灣北社啟動連署提4大訴求

    2026/02/05 15:29 記者陳治程／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議未解，仍就職報到，民團台灣北社今日亦宣布啟動公民連署，持續蒐集民意，堅決反對中籍人士就職立委，守住台灣國會。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議未解，仍就職報到，民團台灣北社今日亦宣布啟動公民連署，持續蒐集民意，堅決反對中籍人士就職立委，守住台灣國會。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，面對中選會照常頒發當選證書，允許就職報到，內政部長劉世芳透露將拒絕李索資密件；對此，民團台灣北社今日亦宣布啟動公民連署，持續蒐集民意，堅決反對中籍人士就職立委，守住台灣國會。

    台灣北社表示，遞補當選的民眾黨不分區立委李貞秀，已被陸委會證實尚未提出「放棄中國國籍」證明，直言此事牴觸國會憲政門檻，且依「國籍法」、「兩岸人民關係條例」規定，包含立委在內的中華民國公職只能擁有單一國籍，原則性不容模糊。

    台灣北社闡明，此次連署的4大訴求，包含「立法委員就職前，必須完成放棄中國國籍的法律程序 」、「不能用『一年空窗期』破壞憲政門檻」、「國會公職必須有清楚、完整、可驗證的國家忠誠」，以及「不分政黨、不分身分，法律標準一體適用」，呼籲內政部、陸委會依法行政，從嚴認定。

    台灣北社重申，他們尊重所有願意成為台灣一份子的人；但要進入國家權力核心，就必須先完成放棄外國國籍的法定義務，若未放棄中國國籍者就職立法委員，恐對我國民主及國安造成風險。

