為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國公民記者獲美庇護 胡采蘋怒嗆李貞秀徐春鶯：陰溝臭老鼠屎

    2026/02/05 17:00 即時新聞／綜合報導
    中國公民記者關恆。（美聯社）

    中國公民記者關恆。（美聯社）

    曾拍攝新疆拘留營、揭露北京當局壓迫維吾爾與穆斯林少數民族的中國公民記者關恆，其政治庇護申請上月28日獲美國移民法官批准，目前已從聯邦拘留中獲釋。對此，財經網紅胡采蘋酸說，「有人窩在超舒適的台灣，躲在中研院或各種學術機構裡大喊新疆沒有集中營，新疆問題都是西方栽贓，拼了命的幫中共辯護。」

    胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，有人則是冒了性命危險，趁著疫情期間，潛入新疆，拍了19個集中營，把真相帶到世人眼前。他終於得到美國移民法官給予政治庇護，今天離開拘留中心。

    關恆的媽媽後來離婚、再嫁到了台灣，在台灣居住20年，關恆來過台灣旅行多次，也拍過台灣的影片。關恆逃到美國、釋出紀錄片以後，他在中國的家人、他媽媽在中國的家人都被騷擾、被帶走問話，網路上也有大量針對他本人的攻擊。

    其實像徐春鶯、李貞秀這些處心積慮要在台灣從政、跟中共同聲共氣的中配，他們真正侮辱到的人，是像關恆這種對自由還有嚮往、像他媽媽一樣嫁到台灣還不得安生的，只想好好過日子的人。

    胡采蘋最後說，「為什麼總是到一個好地方就要毀掉一個好地方，為什麼要讓所有中配背負你們這些陰溝臭老鼠屎？中國共產黨真是人類的惡夢、地球的癌症、馬踏飛鼠屎。」

    相關新聞請見︰

    偷拍新疆拘留營 中國公民記者「潤」美獲庇護

    中配立委李貞秀。（資料照）

    中配立委李貞秀。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播