中國公民記者獲美庇護 胡采蘋怒嗆李貞秀徐春鶯：陰溝臭老鼠屎

曾拍攝新疆拘留營、揭露北京當局壓迫維吾爾與穆斯林少數民族的中國公民記者關恆，其政治庇護申請上月28日獲美國移民法官批准，目前已從聯邦拘留中獲釋。對此，財經網紅胡采蘋酸說，「有人窩在超舒適的台灣，躲在中研院或各種學術機構裡大喊新疆沒有集中營，新疆問題都是西方栽贓，拼了命的幫中共辯護。」

胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，有人則是冒了性命危險，趁著疫情期間，潛入新疆，拍了19個集中營，把真相帶到世人眼前。他終於得到美國移民法官給予政治庇護，今天離開拘留中心。

關恆的媽媽後來離婚、再嫁到了台灣，在台灣居住20年，關恆來過台灣旅行多次，也拍過台灣的影片。關恆逃到美國、釋出紀錄片以後，他在中國的家人、他媽媽在中國的家人都被騷擾、被帶走問話，網路上也有大量針對他本人的攻擊。

其實像徐春鶯、李貞秀這些處心積慮要在台灣從政、跟中共同聲共氣的中配，他們真正侮辱到的人，是像關恆這種對自由還有嚮往、像他媽媽一樣嫁到台灣還不得安生的，只想好好過日子的人。

胡采蘋最後說，「為什麼總是到一個好地方就要毀掉一個好地方，為什麼要讓所有中配背負你們這些陰溝臭老鼠屎？中國共產黨真是人類的惡夢、地球的癌症、馬踏飛鼠屎。」

