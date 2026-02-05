為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小笠原欣幸：藍對內稱「一中各表」 面對中國變「各表一中」

    2026/02/05 18:36 即時新聞／綜合報導
    日本學者小笠原欣幸。（資料照）

    日本學者小笠原欣幸。（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國參加國共兩黨智庫論壇。日本政治學者小笠原欣幸指出，國民黨對台灣內部宣稱「九二共識就是一中各表」，但在面對中國的發言中，卻採用「各表一中」的說法；國民黨主席鄭麗文則是明確採用「各表一中」的表述方式。因此，應可理解為現今國民黨對「九二共識」的詮釋已是「各表一中」。

    「一中各表」是「一個中國，各自表述」的簡稱，強調雙方對「一個中國」的涵義有不同見解；「各表一中」則偏向中國主張，強調先接受「一個中國原則」共識，再各自表達，被詮釋為侷限中華民國的主權空間。

    小笠原欣幸今日在臉書發文表示，日媒《朝日新聞》報導指出，這次雙方皆表示堅持「九二共識」並反對「台獨」。僅就這點來看，「九二共識」似乎仍是關鍵詞，但國民黨所闡述的實質內涵，已從「一中各表」轉變為「各表一中」。而這樣的轉變，是從馬英九擔任總統的第二任期開始，背後的原因在於習近平的登場。習近平從一開始就以讓國民黨放棄「一中各表」的詮釋為目標。共產黨內部對於胡錦濤時期默許「各表」的做法感到不滿，認為這樣下去將會使現狀無限期維持下去。

    小笠原欣幸說，2015年11月7日的馬英九與習近平兩岸領導人會談，並向媒體公開了雙方的開場致詞。馬英九當時表示的是「確認一個中國原則的九二共識」，採用了中國方面的詮釋。馬英九事後主張自己在非公開會談中曾向習近平提出「一中各表」，但此後國際媒體在報導「九二共識」時，皆僅採用中國方面的詮釋。

    小笠原欣幸表示，國民黨對台灣內部宣稱「九二共識就是一中各表」，但在面對中國的發言中，卻採用「各表一中」的說法。鄭麗文主席則是明確採用「各表一中」的表述方式。因此，應可理解為現今國民黨對「九二共識」的詮釋已是「各表一中」。這與中國共產黨一貫主張的「九二共識」詮釋，實質上並無二致。

    小笠原欣幸提指出「一中各表」與「各表一中」是截然不同的概念。如何判斷這件事，應由台灣的選民來決定，但這種用語上的差異對一般民眾而言並不容易理解。台灣部分媒體至今仍以「九二共識等於一中各表」的方式報導，看到這些報導的台灣選民可能會有所混淆，甚至連海外的專家也可能因此產生誤解。他也提醒日本讀者，在日本討論「九二共識」時，有必要留意這項差異。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播