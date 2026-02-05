小笠原欣幸：藍對內稱「一中各表」 面對中國變「各表一中」

日本學者小笠原欣幸。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國參加國共兩黨智庫論壇。日本政治學者小笠原欣幸指出，國民黨對台灣內部宣稱「九二共識就是一中各表」，但在面對中國的發言中，卻採用「各表一中」的說法；國民黨主席鄭麗文則是明確採用「各表一中」的表述方式。因此，應可理解為現今國民黨對「九二共識」的詮釋已是「各表一中」。

「一中各表」是「一個中國，各自表述」的簡稱，強調雙方對「一個中國」的涵義有不同見解；「各表一中」則偏向中國主張，強調先接受「一個中國原則」共識，再各自表達，被詮釋為侷限中華民國的主權空間。

小笠原欣幸今日在臉書發文表示，日媒《朝日新聞》報導指出，這次雙方皆表示堅持「九二共識」並反對「台獨」。僅就這點來看，「九二共識」似乎仍是關鍵詞，但國民黨所闡述的實質內涵，已從「一中各表」轉變為「各表一中」。而這樣的轉變，是從馬英九擔任總統的第二任期開始，背後的原因在於習近平的登場。習近平從一開始就以讓國民黨放棄「一中各表」的詮釋為目標。共產黨內部對於胡錦濤時期默許「各表」的做法感到不滿，認為這樣下去將會使現狀無限期維持下去。

小笠原欣幸說，2015年11月7日的馬英九與習近平兩岸領導人會談，並向媒體公開了雙方的開場致詞。馬英九當時表示的是「確認一個中國原則的九二共識」，採用了中國方面的詮釋。馬英九事後主張自己在非公開會談中曾向習近平提出「一中各表」，但此後國際媒體在報導「九二共識」時，皆僅採用中國方面的詮釋。

小笠原欣幸表示，國民黨對台灣內部宣稱「九二共識就是一中各表」，但在面對中國的發言中，卻採用「各表一中」的說法。鄭麗文主席則是明確採用「各表一中」的表述方式。因此，應可理解為現今國民黨對「九二共識」的詮釋已是「各表一中」。這與中國共產黨一貫主張的「九二共識」詮釋，實質上並無二致。

小笠原欣幸提指出「一中各表」與「各表一中」是截然不同的概念。如何判斷這件事，應由台灣的選民來決定，但這種用語上的差異對一般民眾而言並不容易理解。台灣部分媒體至今仍以「九二共識等於一中各表」的方式報導，看到這些報導的台灣選民可能會有所混淆，甚至連海外的專家也可能因此產生誤解。他也提醒日本讀者，在日本討論「九二共識」時，有必要留意這項差異。

