    首頁 > 政治

    中選會委員不足額竟公告李貞秀遞補立委？ 政院：尊重職權行使

    2026/02/05 14:49 記者鍾麗華／台北報導
    中選會目前委員人數不足、無法召開委員會議，對於中選會一日是否違法公告李貞秀等6人遞補當選民眾黨不分區立委？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，尊重中選會職權行使。（行政院提供）

    中選會1日公告，李貞秀等6人遞補當選民眾黨不分區立委，由於李貞秀未放棄中國籍引發爭議。不過，中選會目前委員人數不足、無法召開委員會議，對於中選會是否違法公告？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，尊重中選會職權行使。

    中選會目前委員人數不足、無法召開委員會議，對於如何發布公告，中選會日前指出，是依公職人員選舉罷免法第73條規定，發布洪毓祥等6位遞補當選人名單公告，另也將於嗣後召開的委員會議追認這項遞補案。

    對於中選會將待人事同意案通過後，才補追認公告程序，此是否有違法疑慮，李慧芝表示，中選會是獨立機關，2月1日根據憲法增修條文第4條，以及公職人員選舉罷免法第73條第1項第3款第5項規定，公告立委遞補名單，政院尊重中選會職權行使。針對個案在職之前，是否依循國籍法相關規定，這並非中選會的職權。

