批賴清德造謠 國民黨：九二共識與一國兩制無關 跟統一扯不上邊

國民黨中央黨部。（資料照）

賴清德總統今日上午受訪時對在野黨喊話，呼籲不要因為要進行兩岸合作，就推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查，賴清德並意有所指稱，中國國家主席習近平多次說明「九二共識」就是一個中國原則，台灣方案就是「一國兩制」，若有人欣然接受「九二共識」且不害怕，表示真的積極在推展兩岸統一，國民黨下午回應批評賴清德不要帶頭造謠，該黨強調「九二共識」與「一國兩制」亳無關聯，與「統一」更扯不上邊，國民黨智庫赴中國交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，「賴清德急了，所以語無倫次抹紅國民黨。」

國民黨指出，「九二共識」是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題，該黨無法理解賴清德為何要唱和習近平的詮釋，「難道他自己甘當中共同路人嗎？還是酸葡萄心態，自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子？」

請繼續往下閱讀...

國民黨強調，人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水，賴清德無視美國川普政府的戰略，已經放棄走對抗中國的老路，川普昨天與習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，賴清徳還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

國民黨還說，把關國防預算的原則不變，支持國防預算合理增加，但反對空白支票，而軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法