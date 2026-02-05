從白版軍購到國共論壇！ 陳培瑜戳破藍白「疑美親中」陰謀

民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

針對川習通話，總統賴清德今重申台美關係堅如磐石，呼籲在野切勿為進行兩岸的合作，推遲中央政府總預算與國防特別預算的審查。民進黨團書記長陳培瑜直言，從民眾黨版提出國防特別條例刪除「非紅供應鏈」、國共論壇發表15項意見欲打造紅色供應鏈後，藍白又配合習近平操作「疑美論」，在野擺明就是要讓台灣繼續跟中共綁在一起，不讓台灣走出世界。

陳培瑜今接受本報訪問時指出，她非常支持總統的看法，近期國共論壇宣布達成15項共同意見，欲推動兩岸各項產業共同發展、合作，明顯是針對我國行政院所提1.25兆國防特別預算中特別強調的「打造非紅供應鏈之強韌防衛體系」。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜續指，當黃國昌提出白版國防特別條例，完全刪除台美國防合作、國防非紅供應鏈後，現在國民黨又配合國共論壇15項協議欲推動兩岸各項產業共同發展、合作，打造紅色產業供應鏈，這擺明就是要讓台灣繼續跟中共綁在一起，不讓台灣走出世界。

陳培瑜說，台灣好不容易在很多產業上努力切斷紅色產業供應鏈，盼能建立非紅產業供應鏈，讓更多民主國家支持台灣、台灣站在一起，同時防止中國把相關技術與資金帶回中國；國共15條的結論卻企圖讓台灣回到過去被中國綁架、勒索的情況，此舉對台灣的民主產業發展都不是好事。

此外，針對民眾黨主席黃國昌聲稱，「美、中對話凸顯國際現實，台灣應避免成為大國博弈下的談判籌碼。」陳培瑜批評，黃國昌就是在延續中國一貫以來的話語「懷疑美國」，過去從國民黨，現在到民眾黨黃國昌，都一直散播「疑美論」、提升「親中論」。

陳培瑜也強調，大家必須要把中國領導人習近平、國民黨主席鄭麗文、黃國昌的言論放在一起看他們就是把「疑美論」當作重要的政治操作工具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法