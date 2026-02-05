無意識形態？ 《世紀血案》導演背景遭質疑「詮釋國家暴力合適嗎」

《世紀血案》2月1日舉辦殺青宴，左起演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

228事件邁入第79週年之際，真相至今未明的「林宅血案」傳出被翻拍成電影《世紀血案》，劇組2月初舉辦殺青記者會分享拍攝歷程，卻意外掀起爭議。外界發現導演徐琨華的祖父，正是當年警備總部發言人徐梅鄰，加上演員稱「劇本沒有意識形態」，引爆質疑聲浪。對此，前民進黨立委劉進興直言，林宅血案已被多份調查報告認定為國家暴力，《世紀血案》卻聲稱沒有意識形態，導演的背景更與當年國民黨情治系統密切相關，「如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋，你覺得適當嗎？」

《世紀血案》由徐琨華執導，邀請資深演員寇世勳飾演警備司令部與國安系統將領汪敬煦。寇世勳受訪時表示，接演原因是劇本沒有強烈意識形態，希望呈現角色的高度與態度；飾演林義雄的演員夏騰宏則說，為貼近人物翻閱大量資料，但可參考影像極少，只能從老照片揣摩，全程依賴導演指導。

不過，林義雄本人仍在世，過往也有不少公開訪談，相關影像更是不少。影評粉專「無影無蹤」發文指出，林宅血案本身就是意識形態衝突下的政治悲劇，「說沒有意識形態，本身就很奇怪」。該粉專進一步查出，導演徐琨華的祖父徐梅鄰，正是1980年代警備總部發言人，讓人憂心詮釋角度是否會被重新包裝，甚至可能形成對受害者的二度傷害，也有人質疑拍片是否在搶奪此案的話語權。

劉進興3日在臉書發文表示，林宅血案早已被證實屬於國家暴力。他憂心兩點：第一，導演家族背景與當年情治系統密切相關；第二，電影卻宣稱「無意識形態」。他回顧，1970年代台灣退出聯合國後，黨外民主運動興起，《台灣政論》、《美麗島雜誌》引發社會關注，1979年美麗島事件遭鎮壓，多名人士被以叛亂罪送軍法審判。

就在審判期間，1980年2月28日，8名軍法被告之一的林義雄律師家中邀歹徒闖入，其母游阿妹與6歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均遭殺害，9歲長女林奐均重傷倖存。劉進興指出，林宅當時24小時被監聽監控，兇手仍能進出行兇，政治恐嚇意味濃厚，而且那天正是228事件的紀念日，「大家心知肚明，若非情治體系介入，外人難以犯案」。

劉進興直言，「如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋，你覺得適當嗎？」那時的黨外運動就是要以自由民主的意識形態，對抗威權獨裁的意識形態，「這部電影卻避談意識形態，是要把自由民主與威權獨裁各打五十大板嗎？」他舉例，若拍納粹屠殺卻說不談意識形態，只呈現希特勒的日常形象，等同顛倒是非，「拍政治事件的電影，避開意識形態，就是在替壞人擦脂抹粉啊」。

他也引述促轉會2020年公布的《林義雄宅血案調查報告》與監察院2023年研究指出，當年專案小組刻意誤導方向，排除情治人員涉案、不公布嫌犯素描、釋放錯誤訊息，甚至妨礙偵辦，導致案件成為懸案。報告顯示，案發當天林宅全程被監控，兇手卻能從容犯案並對外通聯，除非與監聽體系之間存在默契。

劉進興強調，事隔40幾年，兇手是誰已經無從得知。但有一點是肯定的，命案的確是在情治單位全程監控下發生，「林宅血案是國家暴力，當時的執政者脫不了干系」。2025年228當天，賴清德總統首度代表國家向林家道歉，坦言調查報告無法排除國家涉入，情治機關確實妨礙偵辦，政府難辭其咎。

他認為，亡者已逝，但歷史是非不能被改寫，任何改編都不能背離「林宅血案是國家暴力」的核心事實。另外補充，促轉會的《林義雄宅血案調查報告》以及監察院的研究報告，上網都可以找到；促轉會被撤銷很可惜。他們遭受許多不公平的攻擊，但還是作了很多貢獻。

