    拒絕提供機密文件給李貞秀 劉世芳：盼各部會首長比照辦理

    2026/02/05 13:54 記者鍾麗華／台北報導
    政部長劉世芳昨受訪表示，未來內政部將不會提供機密以上資料給李貞秀，劉世芳今（5）日在行政院會後記者會表示，李貞秀沒有完成退籍的申請手續，「自己認真希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理」。（行政院提供）

    民眾黨中配立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨受訪表示，未來內政部將不會提供機密以上資料給李貞秀，劉世芳今（5）日在行政院會後記者會表示，李貞秀沒有完成退籍的申請手續，「自己認真希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理」。對於行政院是否通令各部會比照辦理，發言人李慧芝僅表示，「對於劉世芳提到的相關法規疑慮，這個部分，行政院會來參酌」。

    劉世芳指出，按照目前我國相關法令，其實台灣是一個非常開放的國家，很多官方網站上面可以提供包括公共政策很多統計資料等資料，一般國民都能得到，這部分沒有問題。

    劉世芳說，如果牽涉到政府施政，根據「政府資訊公開法」、「檔案法」、「國家機密保護法」、「個人資料保護法」等相關法律來認定。

    劉世芳強調，有關密件是由機關首長來認定，內政部就是按照相關規範來處理密件是否提供為原則，自己認真希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理。

    對於行政院是否通令各機關比照，行政院發言人李慧芝則不斷重複表示，「行政院會在合乎憲法、依法行政的前提下，來履行憲法的義務」，在媒體5度追問，仍不肯鬆口，最後僅表示，「對於劉世芳提到的相關法規疑慮，這個部分，行政院會來參酌」。

