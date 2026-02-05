為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    港人拳館遭2度潑漆！ 民團、立委籲建立「跨國鎮壓」通報機制

    2026/02/05 13:53 記者林哲遠／台北報導
    香港反送中運動者赴湯（湯偉雄，圖）工作室再度遭噴漆，民團5日立法院群賢樓外聲援。（記者塗建榮攝）

    香港反送中運動者赴湯（湯偉雄，圖）工作室再度遭噴漆，民團5日立法院群賢樓外聲援。（記者塗建榮攝）

    香港抗爭者「赴湯」湯偉雄移居台灣，在台北市士林區開設泰拳館，去年11月遭潑漆，陸委會揭露，是2名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓；豈料，湯偉雄的泰拳館昨清晨又遭潑漆，警方查出潑漆者是46歲台籍港人梁姓男子，但他已經在早上火速出境。對此，民團、民進黨立委陳培瑜及民眾黨立委陳昭姿今陪同湯偉雄召開記者會呼籲，政府要建立機制「跨國鎮壓」通報及追蹤機制。

    國際特赦組織台灣分會、香港邊城青年、台灣人權促進會、經濟民主連合、西藏台灣人權連線、民間司法改革基金會今日聯合召開記者會聲援湯偉雄，並提出四大訴求，包含一、建立「跨國鎮壓」通報及追蹤機制，並定期發布跨國鎮壓案例統計；二、強化跨部會協作，並確立「跨國鎮壓」救濟管道與以人權保障為中心的支持與保護措施；三、公開譴責跨國鎮壓的人權侵害；四、提升政府部門與公民社會對於跨國鎮壓作為人權侵害的意識。

    在台港人湯偉雄指出，他的拳館在去年11月首次被潑漆，是一對男女假扮客人進到他的泰拳工作室，昨天則是直接到他的一樓門口潑漆。他們在做這些事情的時候，是要他害怕，讓他沒有辦法正常的生活，他也決定先暫時停業。

    湯偉雄強調，過去針對我們的騷擾僅止於公開活動；如今，這種威脅已公然越界，全面入侵私人生活。他也呼籲，台灣政府與執法部門建立有效機制，從源頭去禁止這種跨境鎮壓、打壓人權與自由的方式。

    民進黨立委陳培瑜到場聲援時說，中國想透過跨境鎮壓，想瓦解台灣內部團結，湯偉雄的工作室也不是個案，更不是特例；之前還有銅鑼灣書店、何韻詩歌手等相關事件，都可以看出中國想要用這個手段，讓台灣讓更多的民主自由地區不敢說話、噤聲、寒蟬效應。

    「台灣禁止威權國家，把恐懼帶到民主自由的台灣，我們全力挺到底，支持湯偉雄先生！」民眾黨立委陳昭姿表示，今天民間團體與立委站在這裡，就是最直接的回應，面對恐懼，他們選擇站出來，我國政府應該有明確的制度，對於跨國鎮壓、代理人，對台灣人民進行報復手段，應建立明確的追究責任機制。

    湯偉雄泰拳館1樓處大門被潑漆。（記者王冠仁翻攝）

    湯偉雄泰拳館1樓處大門被潑漆。（記者王冠仁翻攝）

    香港反送中運動者赴湯（湯偉雄，圖左四）工作室再度遭噴漆，民團5日立法院群賢樓外聲援。（記者塗建榮攝）

    香港反送中運動者赴湯（湯偉雄，圖左四）工作室再度遭噴漆，民團5日立法院群賢樓外聲援。（記者塗建榮攝）

