民進黨新北議員初選 翁震州登記爭取連任 吳秉叡送盆栽祝福出線

民進黨籍新北市議員翁震州（左）爭取連任，立委吳秉叡（右）致贈象徵「深耕與穩健成長」的盆栽，期許翁震州順利出線。（圖由新北市議員翁震州提供）

2026新北市議員選戰，民進黨新北市黨部自昨天起至10日受理初選登記，現任新北市新莊區議員翁震州今早在立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部進行初選登記，正式投入連任之路，吳秉叡致贈象徵「深耕與穩健成長」的盆栽，期許翁震州順利出線，持續扎根地方、傾聽民意，讓新莊建設穩健推進。

吳秉叡指出，翁震州一路從基層做起，從工讀生到服務處主任，長期投入新莊地方事務，並於2022年獲得鄉親肯定，順利當選新北市議員，前後累積近20年的政治與公共服務經驗。他強調，地方建設本就需要長期投入與經驗累積，翁震州正是適合承擔這份責任的人選，其任內在議會積極監督市政、爭取地方建設，若順利連任，將有助於相關建設與政策的延續，持續回饋新莊鄉親。

翁震州說明，他服務初衷始終以市民需求為優先，任期內攜手吳秉叡串聯中央與地方資源，聚焦校園、交通與生活品質3大面向推動市政，過去幾年成功爭取經費，改善新莊多所學校操場、廁所與校舍設施，提升學習環境；交通方面，推動五股交流道與台65匝道等改善工程，並完成多處人行道與通學動線優化，強化行人安全；也推動新莊運動公園整修、公共空間改善，以及醫療與育兒相關福利補助，讓市民在生活、照顧與健康上更有保障。

翁震州也感謝新莊鄉親4年來的支持與信任，讓他有機會擔任市議員，持續為地方服務，他表示，連任的第1個關卡是黨內初選，仍需要大家的支持與指教，他將持續站在第1線，傾聽民意、踏實做事，讓服務、建設不間斷，持續為新莊的長遠發展打拼。

新莊區議員選舉，民進黨部分還有林秉宥爭取連任，此外，新人陳岱吟、吳奕萱，以及前議員陳科名辦公室主任翁昭仁也將參加初選。

現任民進黨籍新北市議員翁震州今在立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部進行初選登記，正式投入連任之路。（圖由新北市議員翁震州提供）

