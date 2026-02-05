為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    揭馬英九時代掏空台灣 范世平：兩岸紅利僅肥了國民黨權貴

    2026/02/05 13:29 記者陳政宇／台北報導
    中華亞太菁英交流協會5日召開「『走進中國？』—國共智庫論壇大體檢」座談會，台灣師範大學東亞學系范世平教授出席發言。（記者塗建榮攝）

    中華亞太菁英交流協會5日召開「『走進中國？』—國共智庫論壇大體檢」座談會，台灣師範大學東亞學系范世平教授出席發言。（記者塗建榮攝）

    國共智庫論壇落幕，台灣師範大學東亞學系教授范世平今（5日）指出，對比前總統馬英九時期與現今經濟數據，顯示當年兩岸緊密交流實則「掏空台灣」；目前台股與人均GDP均創新高，國民黨試圖重回舊有政商結構，但當年僅肥了從中獲利的國民黨權貴。

    中華亞太菁英交流協會今天上午舉辦「國共智庫論壇大體檢」座談會。范世平指出，2010年馬英九執政時期，台灣對中國投資佔對外投資高達83%，但至去年僅剩3%，投資大減80%；反觀當時台股僅8900點，失業率達5.2%。

    范世平表示，現在台股已來到3萬2000點，失業率降至3.3%。台灣人均GDP從當年的1萬9000美元，成長至去年底的3萬9000美元，預計今年將達4萬美元，正式超越日韓。

    「數字已經很清楚了，不證自明。」范世平分析，馬政府時代雖有陸客與採購團，圓山飯店燈火通明，但那段「兩岸緊密交流」的時期，台商大量西進帶走就業機會，導致台灣經濟下滑。他批評，當時真正獲利的僅是國民黨權貴與政商人士，一般百姓並未受惠；如今蕭旭岑與國台辦主任宋濤試圖拉回那段歲月，只是為了重回其可從中獲利的政商結構。

    針對兩岸經貿現況，范世平表示，雖然去年兩岸經貿總額達3143億美元，年增7.3%，但主要來自中國對台灣晶片與半導體的採購，與過去時空背景完全不同。對於國民黨副主席蕭旭岑提出要與對岸「賺全世界的錢」，范世平質疑其底氣何在，尤其日、韓企業正加速撤離中國，國民黨的主張顯然與國際脫鉤趨勢大相徑庭。

    關於蕭旭岑會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，范世平分析，此次國共論壇主辦單位由過去的「全國台研會」降級為「海研中心」，但中方突然拉高接待規格由王滬寧出面，顯示中共正採取「聽其言、觀其行」的策略，藉此評估是否提高後續朱立倫訪中或「朱習會」的規格。

    在觀光議題上，中國宣布開放上海民眾至金馬旅遊。范世平認為，這僅是施小惠小恩，目的是製造台灣內部矛盾與羨慕心理，實質經濟效益存疑。他舉例，過去立法院國民黨團總召傅崐萁訪中後開放香港包機至花蓮，不久即告停飛，顯示這類措施多為宣傳戰，且中國內部經濟不佳，官方更傾向將消費留在國內。

    范世平並示警，國台辦主任宋濤自上任以來多次介入台灣政治，包括阻擋鴻海創辦人郭台銘參選、介入「藍白合」到推動立法院相關法案皆可見其身影，外界應密切關注國民黨是否在立法院持續杯葛國防預算及台美關稅協議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播