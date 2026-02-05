憲法法庭持續運轉！2/6有新判決出爐

憲法法庭公告，2月6日當天將有「確認文本評議」，照過去慣例也就是會有新判決。（記者楊心慧攝）

國民黨、民眾黨立委2024年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。憲法法庭行事曆日前公告，2月6日當天將有「確認文本評議」，照過去慣例也就是會有新判決，外界關注是否為「中央政府總預算釋憲案」。

憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，憲法法庭逾1年未做出判決，但憲法法庭去年12月19日宣判「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修正案違憲失效，代表憲法法庭可繼續開庭審理案件。

憲法法庭今年1月2日再評議做出今年第一件「115年憲判字第1號」判決，認為羈押被告的救濟權益應予維護，依此將屏東地院駁回被告辯護人代為準抗告的裁定廢棄，發回屏東地院重新審理。

憲法法庭公告，本週五（2月6日）將「確認文本評議」，代表將會有新判決出爐，外界關注是否為「今年度中央政府總預算案」，行政院原編列3兆1325億元，卻被刪除約2075億元，行政院提出覆議，仍遭藍白立委否決，最終行政院與民進黨立院黨團聲請釋憲，憲法法庭於去年8月6日受理釋憲聲請。

備受關注的釋憲案還有「性侵害追訴權時效」，據統計，近20年有1097位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人仍逍遙法外；另「未成年子女收養限制」、「勞工加班資格認定」等也還在排隊等待釋憲。

謝銘洋等5位大法官做出「114年憲判字第1號判決」、「115年憲判字第1號」，但楊惠欽、蔡宗珍及朱富美3名大法官則退出評議，本次3人恐怕也不會參加評議審查。

