    首頁 > 政治

    藍營新北議員擬參選人看板「萬里」顛倒成「里萬」

    2026/02/05 12:36 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市議員選舉第11選區擬參選人何元楷競選看板，第一時間發現「萬里」誤植為「里萬」後，立刻修正。（圖為何元楷提供）

    國民黨新北市議員選舉第11選區擬參選人何元楷競選看板，第一時間發現「萬里」誤植為「里萬」後，立刻修正。（圖為何元楷提供）

    國民黨立委羅智強辦公室主任、新北市議員選舉第11選區（汐止、金山、萬里）議員擬參選人何元楷，近日被眼尖民眾發現他位於大同路上的競選看板把萬里二字弄顛倒，變成「里萬」，民眾不解何元楷要來選舉，連地區名稱都能搞錯，向本報投訴；對此，何元楷說，當時海報設計校稿時，並沒有錯誤，不知道廠商輸出的時候，為何字會跑掉，第一時間已經處理更正。

    何元楷從宣布參選新北市地11選區議員，就曾傳出遭一名自稱國小同校的網友公開指控，從小學到國中期間多次霸凌同學，包括推撞、嘲笑、潑水、吐口水等行為。對此，何元楷當時立即回應，願意與當事人當面了解並致歉，但否認有意逃避。近日來頻頻爭取曝光機會，昨天（4日）找來台北市議員擬參選人李明璇到汐止傳統市場發春聯，爭取選民目光。

    有民眾向本報投訴，新北市議員選舉第11選區（汐止、金山、萬里）議員擬參選人何元楷，要來爭取黨內出線機會，卻沒有細心把關，位於汐止區大同路上競選看板，連萬里二字都能弄顛倒，變成「里萬」，如何讓人放心。對此，何元楷說，當時海報設計校稿時，並沒有錯誤，不知道廠商輸出的時候，為何字會跑掉，第一時間已經處理更正。

    國民黨新北市議員選舉第11選區擬參選人何元楷競選看板，被人發現「萬里」二字誤植為「里萬」，向本報投訴。（圖為民眾提供）

    國民黨新北市議員選舉第11選區擬參選人何元楷競選看板，被人發現「萬里」二字誤植為「里萬」，向本報投訴。（圖為民眾提供）

