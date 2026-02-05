為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陸委會揭中共目標滅中華民國 國台辦跳腳嗆「不得人心」

    2026/02/05 12:57 記者陳鈺馥／台北報導
    國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    國共智庫論壇3日落幕，雙方達成15條共同意見，陸委會直指，中共的目標是消滅中華民國，這個目標不會因為誰去北京而改變。中國國台辦發言人陳斌華今日反嗆，國共兩黨智庫論壇取得實質成果，「民進黨當局」這些說詞和操弄，不得人心，不會得逞。

    陳斌華於國台辦例行記者會表示，國共兩黨在時隔10年後開啟「機制化交流」意義重大，成效顯著。今後，大陸將繼續與中國國民黨在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，攜手共創民族偉大復興。

    媒體問及，國民黨主席鄭麗文表明，「中國是親人，絕不會做出骨肉相殘的事」，賴清德只要接受「九二共識」，就可以換來和平榮景？陳斌華回應，兩岸一家親，都是中國人，這是兩岸關係的底色。「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

    關於陸委會表示，中共的目標是消滅中華民國，這個目標不會因為誰去北京而改變。任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。陳斌華回嗆，對一切有利於發展兩岸關係、造福兩岸同胞的事，「民進黨當局」都是一味污衊中傷，百般阻撓破壞，其目的是實現其「台獨」分裂圖謀，謀取一黨私利。

    陳斌華指出，台灣社會主流民意支持兩岸加強交流合作，期盼兩岸關係和平發展，也肯定國共兩黨智庫論壇取得實質成果。民進黨當局的這些說辭和操弄，不得人心，不會得逞。

    針對國共智庫論壇落幕，國共兩黨宣稱堅持九二共識、反對台獨。陸委會4日強調，中共所說的「一中原則」或「九二共識」，其根本目的是消滅中華民國、併吞台灣，沒有中華民國的生存空間，台灣民意已堅決反對。

