要求藍營反軍購言論惹議 「CK楊」回應只是一個「老兵」

國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱一月底現身黨中央與立法院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅協議，遭質疑對藍委下指導棋，引發綠營批評，他昨在臉書帳號「CK Yang 楊建綱」發文回應，「我只是一名中華民國的國民，一個見證過台灣經濟奇蹟、走過資訊工業浪潮的老兵。」那次演講的主軸只有一個，「找回國民黨的那根脊梁」，這根脊梁就是國民黨最根本的定位。

針對這場演講，民進黨立委當時批評，楊建綱根本是北京的傳聲筒，不只傳達錯誤國防資訊，甚至把軍購闡述為商人利益，操作「反美」敘事與中國立場一致，意圖達成北京干擾台灣輿論的政治目的。

楊建綱昨日在臉書帳號「CK Yang 楊建綱」發文回應，自己在那場專題演講會後，網路上不少朋友關心他個人的背景與核心主張，他必須坦率地說，「我只是一名中華民國的國民，一個見證過台灣經濟奇蹟、走過資訊工業浪潮的老兵。在這塊土地上成長、看過國家興衰起伏，也始終對國家懷抱一份無法卸下的責任感。」

楊建綱指出，那一次演講的主軸只有一個，「找回國民黨的那根脊梁」，這根脊梁就是國民黨最根本的定位，追求中華民國之自由與平等，並在艱困的國際與內部環境中，帶領國家昂首前行，中華民國立國已逾115 年，民主制度早已確立，但大家必須誠實承認，「自由與平等，至今仍是一項『未盡的事業』。」

楊建綱表示，所謂自由，就是憲政體制保障下的基本權利，人民的自由不受恣意侵犯；所謂平等，既體現在國內，也體現在國際，在國際上，國家必須被平等對待，能與其他民主國家建立對等而穩固的關係，例如完善的投資保障協定，在國內，平等更是民主的基石，每一個人地位平等，沒有誰高誰低，無論是總統、國會議員，或是一般百姓皆然。

他接著又說，「我們必須誠實面對一個事實：國民黨今日所面臨的困境，從來不在於是否足夠年輕化、也不在於口號是否夠新穎、包裝是否夠時髦。真正的關鍵，在於我們是否還清楚自己是誰、要往哪裡去？是否還有勇氣對人民說出清楚而堅定的方向。此時此刻，我們最需要的不是懷舊，而是重建。」

楊建綱強調，政黨可以調整策略，但不能迷失定位；可以更新語言，但不能放棄信念，唯有重新扛起人民所賦予的責任，中國國民黨才能再次成為一個讓百姓信賴、讓國家倚重的政黨。

在楊建綱發文留言區中可以見到，包括國民黨中常委李德維留言「超優?愛國者」，以及前中常委劉大貝寫下「您的真知灼見是本黨重生再起重返執政的明燈！」

