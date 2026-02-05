「川習通話」關切美對台軍售 國台辦：台灣問題是中國核心利益

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通話。據中共官媒「新華社」報導，習近平強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售。中國國台辦發言人陳斌華今天聲稱，台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。

新華社報導，習近平在與川普通話中強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」；川普在通話中表示，他重視中方在台灣問題上的關切，願和中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。

對於川習通話，陳斌華在國台辦記者會指出，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。

陳斌華宣稱，台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。民進黨當局一再企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海局勢緊張動盪。美方應恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，慎之又慎處理台灣問題。

我外交部稍早指出，持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。肯定美方基於「台灣關係法」及對台「六項保證」的堅定承諾，川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國「國家安全戰略」再度強調台灣的戰略地位，並透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突；美方也延續對台軍售常態化的政策。

