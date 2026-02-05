為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國宣布恢復上海居民遊金馬 觀光署回應了

    2026/02/05 12:40 記者黃宜靜／台北報導
    中國文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊；對此，觀光署回應，目前我國法令對於陸客到金門、馬祖旅遊，並沒有限制各省居民可否前往的規定，只要上海居民是到福建後，再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行即可。（資料照，記者吳正庭攝）

    中國文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊；對此，觀光署回應，目前我國法令對於陸客到金門、馬祖旅遊，並沒有限制各省居民可否前往的規定，只要上海居民是到福建後，再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行即可。（資料照，記者吳正庭攝）

    中國文旅部昨天（4日）宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊；對此，交通部觀光署回應，台旅會去年已向海旅會表達溝通的意願和項目，但至今沒有回應，呼籲中方針對「小兩會協商」儘速回覆。

    中國文旅部網站昨天發布聲明，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，目前正在積極籌備各項工作，希望進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，也回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為中國民眾赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

    對此，觀光署表示，目前我國法令並沒有依照中國居民身分的省市別限制可否前往到金門、馬祖旅遊，上海居民只要到福建後，再搭乘「小三通」客船到金門和馬祖旅行即可。

    觀光署指出，台旅會已於去（2025）年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方至今仍沒有回應，因此呼籲陸方針對小兩會協商可儘速回覆邀請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播