中國宣布恢復上海居民遊金馬 觀光署回應了

中國宣布恢復上海居民遊金馬 觀光署回應了2026/02/05 12:40 記者黃宜靜／台北報導
中國文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊；對此，觀光署回應，目前我國法令對於陸客到金門、馬祖旅遊，並沒有限制各省居民可否前往的規定，只要上海居民是到福建後，再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行即可。（資料照，記者吳正庭攝）
中國文旅部昨天（4日）宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊；對此，交通部觀光署回應，台旅會去年已向海旅會表達溝通的意願和項目，但至今沒有回應，呼籲中方針對「小兩會協商」儘速回覆。
中國文旅部網站昨天發布聲明，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，目前正在積極籌備各項工作，希望進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，也回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為中國民眾赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。
對此，觀光署表示，目前我國法令並沒有依照中國居民身分的省市別限制可否前往到金門、馬祖旅遊，上海居民只要到福建後，再搭乘「小三通」客船到金門和馬祖旅行即可。
觀光署指出，台旅會已於去（2025）年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方至今仍沒有回應，因此呼籲陸方針對小兩會協商可儘速回覆邀請。