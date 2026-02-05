國台辦稱「統一是唯一前途」 立委：若鄭麗文迎合中共將成歷史罪人

中國國台辦發言人陳斌華今天強調，「統一是台灣的唯一前途」，兩岸中國人應共擔民族大義，共同推進「祖國統一大業」。（翻攝直播）

國民黨主席鄭麗文日前拋出「兩岸和平框架」主張，表示希望與中國領導人習近平展開和解對話。關於未來國共會不會談及「和平統一」議題？中國國台辦發言人陳斌華今天強調，「統一是台灣的唯一前途」，兩岸中國人應共擔民族大義，共同推進「祖國統一大業」；立委痛批，若鄭麗文用「兩岸和平框架」欺騙台灣人民，迎合中共統一台灣野心，將成為中華民國的罪人。

鄭麗文近日接受網路節目訪問，對於自己日前受訪時稱兩岸和平統一問題，目前言之過早，主持人當場質疑此說法恐怕中共總書記習近平無法接受，鄭回應說，「不會吧！大家不是活在平行時空」，強調她相信中國「不會有不切實際的期待」。

請繼續往下閱讀...

陳斌華在國台辦記者會對此表示，要和平、要發展、要交流、要合作是島內主流民意，兩岸同胞是一家人，都盼望家園和平安寧，家人和諧相處。我們願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強各層級交流交往，增進政治互信，保持聯繫互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華強調，和平是兩岸同胞的共同追求，「統一是台灣的唯一前途」，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞家裡的事，當然應該由家裡的人商量著辦，兩岸中國人應共擔民族大義，順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展，共同推進「祖國統一大業」。

民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，中國的態度非常清楚，所謂的統一就是「中國統一台灣」，然後接受中華人民共和國的體制，採用「一國兩制」，甚至未來會進一步走向「一國一制」。

賴瑞隆批評：統一是讓台灣失去自由民主

賴瑞隆批評，統一是讓中華民國被消滅，台灣失去自由民主的生活方式，然後被中共專制統治，這是台灣人民無法接受的。如果鄭麗文要用「兩岸和平框架」欺騙台灣人民，迎合中國共產黨統一台灣的野心，她將成為中華民國的罪人、台灣的罪人，更將成為民族的罪人。

賴瑞隆強調，鄭麗文走這種路線，國民黨其他要參選縣市首長的立委、參選人，如果還要替鄭麗文背書的話，等於是背叛台灣、背叛台灣人民。台灣人民對於這種背叛台灣的政黨，一定會給嚴厲的制裁。

「台灣是民主的國家，絕不接受中華民國被中共併吞消滅！」賴瑞隆說，國台辦的講法非常清楚，世界上只有一個中國，那個中國是指中華人民共和國。台灣被統一，中華民國也會被消滅，無論是用「和平統一」、「兩岸和平框架」或「兩岸協議架構」，全部都是在中華民國被消滅的基礎之上，台灣民主也會被消滅，這種方式沒有台灣人會接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法