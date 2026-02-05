高虹安聘前球星林琨瀚任副市長 議員籲別再把棒球場當政治提款機

新竹市長高虹安聘職棒球星林琨瀚（左）任副市長，綠營議員劉崇顯籲別再把棒球場當政治提款機。（取自劉崇顯臉書）

新竹市長高虹安今天宣布延攬前三商虎職棒球星暨清大體育室副教授林琨瀚擔任副市長，引來各界評論，有對其專業給予肯定的，也有認為是請鬼拿藥單，質疑球員懂工程？能搞定新竹棒球場？市議員劉崇顯與劉彥伶都是熱愛運動的民代，劉崇顯還曾是清大棒球隊成員，肯定林琨瀚擔任教練期間在棒球競技與體育教學上的專業，認為高虹安這波人事任命，在選舉年終於回歸專業，不再任命像民政處長施淑婷這種毫無專業背景，只會徒增諸多爭議的親近人士，對市府團隊的運作是值得慶幸的事。

劉崇顯說，高虹安這波人事任命，從陞任資深參議李季縈擔任副秘書長、延攬教育部資訊及科技教育司專門委員鄭凱仁擔任數位發展處長，到任命林琨瀚擔任副市長，總算在選舉年回歸專業，期許林琨瀚3月上任後可堅守體育專業立場，特別是在棒球場的改善上能讓高虹安懸崖勒馬，不要再用鬥爭前朝的心態將棒球場持續當成政治提款機，甚至在向廠商求償的司法途徑上，將市府置於不利地位，期用務實專業的態度完成球場改善工作。

請繼續往下閱讀...

同樣熱愛運動的劉彥伶也提到，希望林琨瀚將運動的專業發揮在市政上，盡速協助加速棒球場重啟工程，不要讓棒球迷屢屢失望落空。另也期許林琨瀚能盡快將竹市250M室內自由車場興建完成，並檢討自由車場工程問題，竹市有許多優秀的選手礙於沒有優良的場地導致成績嚴重受影響，為選手的未來與發展，盼林琨瀚能督軍盡速完成符合國際標準的250公尺室內自由車場。

新竹市長高虹安聘職棒球星林琨瀚（左）任副市長，綠營議員劉彥伶籲發揮專業，能盡早推動並促成蓋自由車場室內250賽道的規劃。（劉彥伶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法