    首頁 > 政治

    謝衣鳯、謝典霖姊弟之爭 陳素月一句話形容

    2026/02/05 12:32 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月認為豪宅屋主有權力開箱，但就要接受社會觀感的看法。（取自陳素月臉書）

    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月認為豪宅屋主有權力開箱，但就要接受社會觀感的看法。（取自陳素月臉書）

    彰化謝家位於溪州鄉連棟700坪豪宅，連日來被縣議會議長謝典霖2度「開箱」，掀開謝典霖與姊姊、立委謝衣鳯之爭的壓力鍋，讓身為謝家掌門人、人稱「謝董」的謝新隆都以謝父身分現身說話。民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今天（5日）表示，連日的謝家紛爭，宛連續劇一樣，「歹戲拖棚」！

    陳素月指出，謝家紛爭不只是立委姊姊謝衣鳯與議長弟弟謝典霖的姊弟之爭，竟然連爸爸謝新隆都說話了，明明兒女都已經成年人，既然是獨立個體，就應該尊重其獨立自主的行為與決定，無論是謝衣鳯表態參選縣長，或是兒子要爭取連任議長大位，這些所有的政治前途的選擇，都不應該是由爸爸說了算。

    陳素月強調，如果成年人的政治決定、要參選什麼，還要事事都要聽家族大長輩的話，凡事都要受到政治世家大家長的掣肘，這樣的人還要挑戰縣長或是議長，這都絕非百姓之福。

    陳素月指出，任何豪宅主人要開箱自家的房子，當然都是屋主的自由，也同時滿足社會大眾的好奇心，但現在社會貧富差距拉大，開箱自家豪宅的做法，觀感自然會比較不好。

